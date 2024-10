Cómo fue la primera relación de Pampita con un polista: la historia y el escandaloso divorcio con Martín Barrantes

Pampita es furor en las últimas semanas por su problemática separación de Roberto García Moritán. Poco tiempo después de la confirmación se empezó a rumorear que volvió a encontrar el amor en brazos de Martín pepa. Este no es el primer polista en la vida de la modelo, su primer casamiento fue con Martín Barrantes otro polista de elite.

Pampita

Cómo fue la primera boda de Pampita con un Polista: la historia y el escandaloso divorcio con Martín Barrantes

El glamour campestre del mundo del polo y sus caballos de elite suele ser uno de los atractivos más grandes para las mujeres, así lo está demostrando Pampita quién por segunda vez en su vida volvió a fijarse en un polista. El primer amor de Pampita fue Martín Barrantes, su casamiento fue uno de los más recordados.

Pampita y Martín Barrantes

Alrededor de 2001, Pampita era una de las modelos más destacadas en el país, con 20 años recién cumplidos todas las miradas estaban en ella, por lo que las marcas la aclamaban todo el tiempo. Recién tres años antes había llegado de La Pampa con el sueño de convertirse en modelo. Su gran oportunidad llegó cuando tuvo su primera campaña para John L. Cook por la que Pancho Dotto quedó deslumbrado.

Por su parte, Martín Barrantes era uno de los solteros más codiciados del país siendo uno de los polistas de gran renombre, además de sobrino de Susan Barrantes, madre de Sarah Ferguson, duquesa de York, exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra. Más temprano que tarde, la vida terminó uniendo a la modelo con el deportista.

Pampita y Martín Barrantes

Si bien no se postraban públicamente juntos, tiempo después Pampita confesó que “a mí me gustaba de hace mucho, lo que pasa es que no me daba bolilla”. La relación entre los dos inició a finales de 2002, tan solo ocho meses después empezar a estar juntos, la pareja aposto por la convivencia.

En diciembre de 2003, los novios dieron el “sí” en una iglesia de Tres Lomas; allí la familia de Martín Barrantes tenía una gran estancia donde el matrimonio organizó una exclusiva fiesta para familiares y amigos. Entre los invitados estuvieron Iván de Pineda, cuñado de Barrantes, Pancho Dotto y Huberto Roviralta.

Pampita y Martín Barrantes

A pesar de que muchos consideraban que se había casado de forma muy apresurada Pampita aseguró que estaban seguros y felices de su decisión. “Si, es verdad, hoy cumplimos un año de novios por eso pusimos este día para casarnos”, concluyó la actriz. Días después de su casamiento ella volvía a retomar sus compromisos laborales mientras que Martín Barrantes estaba en la casa donde vivían juntos en Pilar.

Pampita y Martín Barrantes

Para octubre de 2004 el gran amor entre la pareja empezó a tener distintos momentos de tensión y crisis. Según algunos rumores, la rutina y los contantes viajes de Pampita por trabajo; además de una supuesta pelea con la madre de la modelo por la herencia de su padre; más la pérdida de un embarazo de pocas semanas habían aniquilado la relación.

Pampita y Benjamín Vicuña

La modelo siguió apostando por la familia que estaba iniciando con Martín Barrantes, pero para julio de 2005, ambos anunciaron su separación. Lo que terminó por separar a la idílica pareja fue la vinculación sentimental de ella Pampita con Gonzalo Valenzuela, lo que el polista no pudo soportar.

Pampita y Benjamín Vicuña

Dolida por la separación con Martín Barrantes, la modelo se refugió en los brazos de Benjamín Vicuña, a quién había conocido durante una entrevista en Chile a principios de 2005. Tres meses después de su pública ruptura, Pampita blanqueó su romance con el actor chileno en medio de especulaciones por embarazo.

Pampita y Benjamín Vicuña

“No le hemos hecho daño a nadie. Nos queremos mucho”, declaró Pampita en algunos medios. Meses después apareció una foto de la modelo embarazada de casi cuatro meses, lo que invadió todas las tapas de las revistas argentinas. Lo que empujó a terminar de blanquear la relación con Benjamín Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña

El divorcio con Martín Barrantes fue muy escandaloso, él la acusaba de infidelidad, mientras que Pampita lo hacía de maltrato lo que inició una feroz batalla legal de casi tres años. En 2008 la justicia falló a favor del polista, poco después de pareja de Benjamín Vicuña aclaró que no debía pagar la compensación millonaria que se rumoreaba.

VDV