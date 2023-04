El diputado porteño Roberto García Moritán compartió un momento de padre e hija junto a la pequeña Ana. En una tarde otoñal, salieron a andar en bici, donde la pequeña disfrutó el paseo con papá. Al ritmo de la versión acústica “Here Comes the Sun” de los Beatles salieron a rodar, ella en su asiento con su cinturón de seguridad y mientras el manejaba feliz.

Ana vestía un buzo de color manteca, con una calza blanca a rayas negras y zapatillas con cordones negros y abrojo color beige. Estaba peinada con dos mini rodetes y moñitos de color mostaza que combinaban con su hermosa cabellera rubia y su outfit de paseo. En cuanto a papá, un sweater color negro y debajo una remera color blanca por lo que se podía ver, con un pantalón negro color gris y zapatillas blancas con el dibujo de la pipa negra.

¡Un lindo momento padre e hija!

El enojo de Ana con su hermano Benicio

Pasando una tarde en familia, Benicio y Ana jugaban a ser el chef y el mozo de un restaurante, el cual iba a ser atendido por Pampita y Roberto. El cocinero preparó los alimentos y los llevó a la mesa para servir, primero lo hizo a su mamá, pero Ana cambió de planes y se sentó con su mamá para comer.

Ana García Moritán jugando con su hermano Benicio

Benicio se negó a servirle y ella se enojó. “Tomá, un sanguchito”, le dijo Benicio a Pampita, por lo que Ana le señaló su plato para que también le sirviera y él respondió: "No, a Ana no", y la pequeña balbuceo "No, mía". Luego, Benicio accedió a servirle, pero quien esperaba ansioso era Roberto, quien dijo: “A todo esto, a mí nadie me sirvió nada”, mientras documentaba todo.

J.M