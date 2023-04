Pampita habló de la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y se mantuvo firme: "Prefiero no opinar"

El escándalo por la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual con acceso carnal cuando era menor de edad sigue y las figuras son consultadas en los móviles. Esta vez le tocó a Pampita, pero la modelo es conocida por no ser muy concreta en sus respuestas, y esta vez no fue la excepción.

Pampita y su look total black

En un móvil con Instrusos, Pampita fue consultadas sobre su opinión respecto de las causas de Jey Mammón y Marcelo Corazza, recientemente liberado. "¿Cómo viste todo lo que pasó con Jey Mammón y con la detención y liberación de Marcelo Corazza?", le preguntó el periodista al mando del móvil. La modelo dejó en claro su postura y respondió: "Prefiero no opinar".

Rápidamente aclaró su postura y recordó cómo solía manejarse con estos temas cuando conducía sus programas de espectáculos. "Cuando estoy al mando de un programa de actualidad obviamente me corresponde hacer pública mi opinión, pero sino me la guardo, no me meto ni participo", explicó Pampita sobre el por qué de su silencio respecto a la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso.

Incisivo, el movilero no se quedó contento con la respuesta de Pampita y siguió consultándole sobre Jey Mammón, buscando que la modelo suelte alguna respuesta polémica y poder sacar un titular. "¿Pero te sorprendió?", preguntó el cronista. Sin embargo, Carolina fue contundente con su última respuesta y cerró el tema con seguridad: "Prefiero no participar con mi opinión pública, me la guardo para mí".

Jey Mammón en la entrevista con Jorge Rial

A pesar de no querer hablar sobre Jey Mammón y su denuncia por abuso, Pampita se mostró abierta a hablar de otros temas. Al ser consultada por Marcelo Tinelli y la posibilidad de participar en el Bailando, esta vez en América, la modelo se puso contenta por poder contestar y afirmó con seguridad: "Estuvimos charlando, no lo sabemos todavía, no está definido. Pero la invitación está y estoy muy agradecida. Vamos a ver si se dan las condiciones, a mí me encanta hacer Showmatch, es un programa que adoro", explicó.

Jey Mammón tomaría acciones legales que podrían hacer que Lucas Benvenuto fuera preso

Desde el primer momento, Jey Mammón aseguró que Lucas Benvenuto quiere extorsionarlo. Mientras tanto, el joven lucha por demostrar que lo que denunció realmente sucedió y que no miente, a pesar de lo que el humorista declaró en las entrevistas a Jorge Rial, Baby Etchecopar y Ulises Jaitt.

En Socios del Espectáculo hablaron del tema y Mariana Brey reveló una vía legal por la cuál Jey Mammón estaría considerando optar para perjudicar a Lucas Benvenuto. La panelista infirmó en el ciclo de chimentos de El Trece que el humorista tomaría acciones legales para limpiar su imagen y serían tres las denuncias que presentaría en la justicia: "Una es por coacción, por injurias y se suma una nueva que es por falta denuncia", comentó.

Lucas Benvenuto

Entonces, luego de contar las acciones que podría tomar Jey Mammón en contra de Lucas Benvenuto, los Socios explicaron cómo lo complicaría al joven. "Esto implica que Lucas Benvenuto podría ir a la cárcel. De ser así, Lucas debería demostrar que su denuncia no es falsa y Fernando Burlando evalúa volver a representar a Jey Mammón para acompañarlo en la justicia", revelaron en el programa.

NL.