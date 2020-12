Rocío Igarzabal habló sobre la obsesión de una fan: "Decía que me iba a hacer algo durante un show y tuve que denunciarla"

En una entrevista reciente Rocío Igarzabal contó el mal momento que le tocó vivir cuando era parte de "Casi Angeles". La actriz en su momento llegó a 'Teen Ángel' como reemplazo de la China Suárez, pero se topó con el acoso de una fanática.

"Ella era muy muy fanática de Euge y empezó a amenazarme. Me mandaba mails con mi patente, mi dirección, diciéndome que me iba a venir a buscar, que tuviera cuidado en los shows. Se armó una especie de protocolo porque amenazaba que en los espectáculos me iba a hacer algo", contó en una nota a Teleshow.

"Teníamos que estar atentos a si había alguien raro en el público. Fueron unos meses un poco difíciles e incluso tuve que ir a hacer la denuncia a Tribunales. No pasó nada por suerte, pero con el tiempo supe quién era y en los shows la veía, pero se quedaba en el molde".

El tremendo cambio de look de Rochi Igarzabal, la ex Casi Ángeles

Desde que saltó a la fama con Casi Ángeles, la tira adolescente creada por Cris Morena, Rochi Igarzabal lució una larga y rubia melena que conquistó a sus fans.

La actriz, quien ahora está dedicada de lleno a la música, se animó a un rotundo y drástico cambio de look que sorprendió a sus seguidores. A través de Instagram Stories, Rochi compartió su nuevo estilo. "Adiós", escribió la hermosa rubia y mostró una imagen de una trenza cortada por la tijera y que marcó una nueva etapa en su estilo.

Luego, Igarzábal lució su nuevo e impactante estilo en unas postales en las que demuestra que sigue siendo diosa. "Cambios", tituló la cantante sobre las fotos.

"¡Me siento tan distinta en un montón de aspectos y fiel a lo que yo siento..! Ser madre me cambió la cabeza en un montón de aspectos y en lo que es esencial en la vida", decía la cantante a CARAS mientras se sumergía en las composición de nueva música.