Rocío Marengo confirmó que será madre. Mediante sus redes sociales, la mediática confirmó la noticia.

"¿Vas a se mamá?", le preguntaron sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

"Sí, sí... En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes", escribió Rocío Marengo en sus redes sociales.

"Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila", cerró Rocío, enigmática.

Rocío Marengo reveló que será madre sin Eduardo Fort: "Puedo sola"

Rocío Marengo lleva casi una década en pareja con Eduardo Fort. Aún así, la modelo confesó a Pronto digital que sus planes de ser madre no incluyen al el hermano de Ricardo Fort.

"Quiero ser feliz sin molestar a nadie", señaló Rocío Marengo en la entrevista. Y agregó: "Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto.".

Con respecto a cómo traería ese hijo al mundo, si mediante algún tratamiento de fertilidad o por medio de una adopción, Rocío Marengo indicó a Pronto digital que no descarta ninguna. Y en cuanto a Eduardo Fort, si bien explicó que estaría al pie del cañón, acompañándola en lo que fuera, el bebé llevaría el apellido de ella. "Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio y nos acompañará a mi bebé y a mí mientras esté en pareja", aseguró la modelo.