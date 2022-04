Rocío Marengo enfrentó los rumores de separación de Eduardo Fort

Rocío Marengo fue uno de los nombres más mencionados en el día de hoy desde que Karina Iavícoli aseguró que se había separado de Eduardo Fort.

Enojadísima, la modelo le envió un mensaje a Ángel de Brito para desmentir a la periodista. "Mucha gente quiere que yo me separe de Eduardo porque quieren verlo infeliz. Eduardo me ama y nos elegimos hace un montón de años todos los días. No es que cortamos, vamos y venimos. El día que corte con Eduardo lo voy a decir públicamente sin ningún tipo de problema. Porque no voy a ser la primera que termine una relación. Pero no pueden dejar hablar a cualquiera. Ya me pasó un montón de veces. Hay gente del entorno de Eduardo que es muy cholula y lo que quiere es ser famosa. Bueno, lamentablemente van a tener que hacer algo de su vida para ser alguien. Yo no me voy a hacer algo de lo que de lo que haga y diga esa gente".

Al terminar el audio, comentaron en LAM que Rocío Marengo se referiría a Karina, la expareja de Eduardo Fort "porque habla con muchos periodistas".

Karina Iavícoli anunció que Rocío Marengo está separada de Eduardo Fort

Hace mucho que se habla de que la relación entre Rocío Marengoy Eduardo Fort pende de un hilo, desde que la artista hizo público su hartazgo por la falta de ganas de parte de él de acompañarla en "Showmatch", aunque luego lograron resolver sus problemas, parece que todo terminó.

Fue Karina Iavícoli la que reveló en "Socios del Espectáculo" que Rocío Marengo y Eduardo Fort se habrían separado. Si bien la periodista confirmó esto, desde Revista Caras intentamos verificar esta información y la modelo no respondió.

La periodista también agregó que Rocío Marengo le dijo que saldría a desmentir sus dichos, pero que ella confiaba en sus fuentes y que estaba segura de que era cierto. Por lo pronto la bailarina no se manifestó al respecto sobre esta información.

Rocío Marengo es una de las artistas más queridas de nuestro país y de Chile. Por lo que todo lo que tenga que ver con ella es algo que el público sigue de cerca. Así fue con el anuncio de que se convertirá en madre, donde los seguidores manifestaron su apoyo en esta importante decisión de vida.