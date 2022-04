Rocío Marengo reveló que será madre sin Eduardo Fort: "Puedo sola"

Rocío Marengo lleva casi una década en pareja con Eduardo Fort. Aún así, la modelo confesó a Pronto digital que sus planes de ser madre no incluyen al el hermano de Ricardo Fort.

"Quiero ser feliz sin molestar a nadie", señaló Rocío Marengo en la entrevista. Y agregó: "Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto.".

Con respecto a cómo traería ese hijo al mundo, si mediante algún tratamiento de fertilidad o por medio de una adopción, Rocío Marengo indicó a Pronto digital que no descarta ninguna. Y en cuanto a Eduardo Fort, si bien explicó que estaría al pie del cañón, acompañándola en lo que fuera, el bebé llevaría el apellido de ella. "Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio y nos acompañará a mi bebé y a mí mientras esté en pareja", aseguró la modelo.

Rocío Marengo con Eduardo Fort.

Rocío Marengo salió a defender su relación con Eduardo Fort: “Digan lo que quieran”

Rocío Marengo no soportó más la presión que los medios han ejercido sobre su relación con Eduardo Fort, incrementada desde que el año pasado al aire de El Trece, explotó en llanto y apuntó contra él en “ShowMatch: La Academia”, donde aseguró que estaba "Harta, repodrida". A meses de que se habló hasta de una posible separación, ahora se le sumó su inasistencia al sepelio de Gustavo Martínez, tutor legal de Marta y Felipe Fort, sobrinos de su novio.

Luego de que los medios registraron que Eduardo Fort fue a darle el último adiós a su excuñado, solo, sin la compañía de su novia, Roció Marengo, la famosa mandó en febrero pasado un contundente mensaje.

“Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber ¿Y yo? Sin decir nada. Amis (por amigos), no le doy explicaciones a nadie en mi vida. ¡Piensen y digan lo que quieran!”, expresó en Instagram la novia de Eduardo Fort, que por esos días estaba con la familia en Los Ángeles, California.

Rocío Marengo estaba en Estados Unidos para el momento que ocurrió la tragedia con el tutor de los mellizos. Todo fue de golpe, por lo que la bailarina no pudo viajar, pero recibió a su novio y sobrinos en dicho país, para festejar los 18 años de los chicos.