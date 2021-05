Rocío Marengo reveló el ida y vuelta que tuvo con el Kun Agüero: "Me tiraba onda"

Rocío Marengo volvió a la televisión en calidad de participante de La Academia y ya está dando qué hablar. Después de generar polémica previo a su debut, ahora la modelo hizo una llamativa revelación sobre su pasado amoroso.

En diálogo con Hay que ver, Rocío respondió a la consigna: "¿A qué hombre le pagarías para tener una aventura amorosa?". Directa y sin problemas, la rubia arrojó: "al Kun Agüero". Entonces, reveló que hubo un acercamiento con el jugador del Manchester City cuando eran muy jóvenes.

"Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo. Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches”, contó.

Luego reveló que tuvieron un acercamiento: "Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho... Si todos blanquean un amor no blanqueado, yo me animo. El Kun me tiraba onda”, dijo Marengo sin pudor.

La reacción de las hijas de Eduardo Fort ante un posible casamiento con Rocío Marengo

De vacaciones en Miami, Rocío Marengo y Eduardo Fort, quienes mantienen una relación desde hace muchos años pero recién la hicieron publica en 2019, viven su romance a pleno en compañía de las hijas del empresario, Macarena y Angelina y también los hijos del recordado Ricardo, Martita y Felipe. Si bien no son de mostrar mucho su intimidad, la modelo grabó un video que subió a su cuenta de Instagram en la que habló de casamiento y las hijas de su pareja tuvieron una divertida reacción.

Rocío se mostró muy unida con las hijas de Eduardo, y mostraron todas las cosas que compraron durante su viaje. Pero ante la sorpresa de las niñas, Marengo nombró al empresario como su futuro marido y las hijas de él le dijeron: "Vos no te casás" a pura risa.

Parece ser que a "Maca" y Angie" no les va la idea de que su padre se vuelva a casar y, a modo de chiste, le expresaron lo que piensan ambas. Si bien aún ninguno de los dos confirmó planes de casamiento y poco muestran de su vida privada, ya las niñas dejaron su punto de vista al respecto.