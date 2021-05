Rocío Marengo renunció a La Academia con un polémico mensaje en redes

Una de las primeras polémicas en La Academia se dio anoche con un llamativo tuit que realizó Rocío Marengo, quien iba a debutar en la primera gala del martes pero por una cuestión de tiempo no pudo ser.

Luego de que terminara el programa que conduce Marcelo Tinelli, la mediática respondió a un mensaje de Ángel de Brito que anunciaba que la rubia no llegaba a bailar.

“¡Recién renuncié! ¡No merezco quedar afuera! ¡Soy una artista! ¡Hasta un nuevo proyecto!”, fue la réplica de Rocío en redes que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

Vale recordar que Marengo iba a ser una de las primeras participantes en salir a la pista, como lo hicieron Agustín “Cachete” Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Richi y sus respectivos partenaires.

La Academia: el cruce de Jimena Barón con Marcelo Tinelli que fue tendencia en redes

Jimena Barón fue una de las figuras de la noche en el debut de La Academia, la nueva apuesta de Marcelo Tinelli.

Su regreso al programa de "El Cabezón" revivió una antigua pelea con "La Cobra" cuando el conductor tuvo la intención de contratar a Daniel Osvaldo, su ex, al Bailando. En ese momento, Jimena Barón compartió un picante tweet que generó una "grieta" que culminó este 2021 con la convocatoria a La Academia.

Lo cierto es que, durante el debut como jurado, la ex de Daniel Osvaldo fue tendencia en Twitter porque los usuarios recordaron este entuerto y la acusaron de "traicionar su palabra". "¿Jimena Barón no era la representante feminista del patriarcado opresor? ¿Qué hace en ShowMatch? Ah cierto que era todo verso?" fueron algunos de los comentarios. "Cómo Jimena no había denunciado a su ex y después se enojó con Tinelli porque aceptó a su ex en el programa y después volvió con su ex", fue otro de los polémicos tweets.