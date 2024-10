Recientemente, Nicki Nicole, Duki y Bizarrap viajaron juntos a México para mostrar su apoyo incondicional al piloto Franco Colapinto en el Gran Premio. Este gesto no solo demuestra la amistad y admiración que ellos sienten por el piloto, sino que también deja en evidencia la unión y solidaridad que existe entre las jóvenes figuras del entretenimiento argentino.

La presencia de los cantantes en la pista de carreras fue un claro mensaje de apoyo y motivación para el corredor. Durante la visita de los artistas al país norteamericano para darle apoyo a Colapinto, se hicieron virales diversos momentos donde se los ve a los jóvenes juntos.

Franco Colapinto junto a Nicki Nicole, Duki y Bizarrap

Los momentos de Franco Colapinto junto a Nicki Nicole, Duki y Bizarrap

Después del Gran Premio de México, donde Franco Colapinto culminó en el 12° puesto, las redes sociales se inundaron de rumores y videos de una noche memorable que compartió con destacadas figuras de la música argentina, incluyendo a Nicki Nicole, Bizarrap y Duki. Los instantes, que rápidamente se convirtieron en sensación, mostraron al piloto argentino disfrutando de un momento lleno de alegría y diversión.

En uno de los videos más destacados, se escucha a los jóvenes entonando "No podrás" de Cristian Castro, mientras que la cantante se sentó junto al joven piloto, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Este encuentro no fue solo una reunión informal. Franco, quien aún no tiene asegurada su participación para la temporada 2025 de la Fórmula 1, había revelado previamente que se reunió con Nicki y los demás artistas para grabar un podcast, del cual aún se esperan más detalles.

Franco Colapinto, Nicki Nicole, Duki y Bizarrap

En las últimas horas, Colapinto subió una publicación en su cuenta de Instagram con una serie de postales y videos donde se lo ve junto a los cantantes. "Como nos reímos!! gracias x venir me hicieron el finde. Aguante México", escribió el joven en la descripción del post.

Franco Colapinto, Nicki Nicole, Duki y Bizarrap

La ilusión entre los seguidores es alta, especialmente después del breve intercambio de mensajes que Franco Colapinto y la autora de "Ojos verdes" tuvieron en sus cuentas de X. Más allá de eso, la conexión entre los cuatro parece ser muy significativa, ya que los artistas viajaron a México para seguir el Gran Premio de cerca y apoyar a un deportista argentino que viene demostrando un rendimiento impresionante en la máxima categoría del automovilismo.

A.D