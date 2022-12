Rodolfo Barili y Lara Piro se casaron este viernes con una ceremonia íntima. El conductor de Telefe Noticias subió una serie de videos en lo que muestra parte de cómo fue este especial momento.

La unión civil se realizó en jardín de la casa del periodista donde se ubicaron sillones y carpas para la comodidad de los invitados que disfrutaron de una jornada de felicidad junto a los flamantes novios.

Rodolfo Barili lució un traje color celeste que acompañó con una flor roja. "Acá estoy con mi esposa. No se arrepintió", dijo el periodista mientras besaba a Lara quien, en ese momento, lucía gafas negras y un vestido con detalles de encaje rojo.

"Un día sumamente feliz", agregó Barili en ese video. Antes, compartió más postales de la locación elegida para este día en su hogar, al que se acercó el juez de paz para hacer la unión civil. "Hermoso día para decir 'sí quiero'", agregó en el post.

Después de esta unión civil, la feliz pareja realizará una mega fiesta del 8 de diciembre en el salón Marina del Norte, ubicado en el Río Luján.

Cómo será el vestido de Lara Piro para la fiesta de casamiento con Rodolfo Barili

Días atrás, Lara Piro habló en exclusiva con CARAS sobre cómo se prepara para este especial día y del diseñador que eligió para la fiesta.

"Elegí a Claudio Cosano porque es la perfecta combinación de sensualidad y distinción, lo admiro y me entregué a él. Diseñó en el primer encuentro el vestido perfecto que yo soñaba: sexy y elegante”, dijo la abogada.

“Es muy difícil encontrar el amor verdadero en la adultez. Por eso, sentimos que tenemos que festejarlo con nuestros seres queridos, como con Diego Bernardini y Claudia Villafañe, quienes son amigos y también estarán como director de equipo y wedding planner", contó la esposa de Rodolfo Barili.

La historia de amor de Rodolfo Barili y Lara Piro

Aunque se juró nunca más convivir, Lara Piro cambió de idea una vez que conoció a Rodolfo Barili.

"Somos hiper compañeros. Después de separarme del padre de mi hijo me había jurado nunca más convivir con un hombre. La pandemia nos obligó a probar la convivencia y nos sorprendió gratamente a ambos. Somos felices todos juntos y ensamblados; nos ayuda a la vida de pareja tener nuestras ‘noches de novios’ cuando mi hijo Lao esta con su papá y los hijos de Rodolfo, Dante y Beni, con su mamá", dijo la letrada.

Luego, reveló en el momento en el que se conocieron con el periodista. “Nos conocemos hace muchísimos años a través del productor de medios, Diego Kolankowsky: yo soy su abogada y ‘Rodhy’, su íntimo. Nos cruzábamos en sus eventos, pero nos ignorábamos… hasta que un día lo crucé en Tribunales y sentimos una conexión… Horas después, Rodolfo me escribió a mi WhatsApp y no nos separamos más. Pero no fue fácil acomodarnos a la diferencia horaria de trabajos. Yo arranco muy temprano con audiencias y él vuelve tarde del noticiero. Pero elegimos acompañarnos", aclaró.