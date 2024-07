Luego de vencer a Colombia por 1-0 y consagrarse bicampeón con el combinado nacional, Rodrigo De Paul disfruta unos días en Argentina al compartir momentos con su familia y amigos de toda la vida.

El gol de la decimosexta Copa América obtenida por la Selección Argentina lo realizó Lautaro Martínez, motivo por el cual Lionel Andrés Messi pudo cambiar lágrimas por sonrisas y abrazos como en 2021 y 2022 cuando lograron dicho certamen, la Finalassima y Mundial desarrollado en Qatar.

En este sentido, Rodrigo De Paul le pagó una "deuda" a Miguel Granados y se hizo presente en OLGA. Frente a una buena cantidad de hinchas que miraban a través del vidrio del estudio del streaming, el ex jugador de Racing confesó la motivación extra que tuvieron para lograr el bicampeonato.

"Lo enfocaron en la pantalla cuando estaba llorando y eso lo vimos en la cancha", comenzó diciendo. Y agregó acerca del sufrimiento por salir lesionado de Lionel Messi: "En general, en la pantalla marcan el tiempo, es atípico que muestren eso. Se generó un griterío total por esa imagen y nosotros la vimos. Ahí dijimos que había que ganar por él".

Rodrigo De Paul y Lionel Messi, grandes amigos.

Rodrigo De Paul y lo que genera Lionel Messi

El bicampeón de América con la Selección Argentina de fútbol, además de consagrado en el Mundial de Qatar 2022, no ocultó su admiración por uno de los mejores jugadores de la historia, que también es su amigo y compañero de truco.

En el programa conducido por Miguel Granados, hijo de Pablo Granados, Rodrigo De Paul destacó la importancia y lo que contagia tener a Lionel Andrés Messi dentro del plantel que conduce técnicamente Lionel Scaloni.

El logro reciente de la Copa América, que tuvo a Lautaro Martínez como el autor del gol, ante Colombia le dio la cuarta alegría consecutiva al 10 argentino. "Fue todo por él. No lo impone, pero transmite algo muy sano, de mucha paz, es imposible no quererlo. Y, cuando lo conocés, todavía más", concluyó el ex de Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul y las dos Copas Américas conseguidas.

BL