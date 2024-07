Maluma es uno de los cantantes más reconocidos de Colombia y, como era de esperarse, estuvo en la final de la Copa América en la que se enfrentaron la Selección Argentina y la selección cafetera en Miami. Tras la derrota de la Tricolor, el cantante subió un comunicado luego de la polémica con los hinchas argentinos.

Maluma habló sobre la polémica de la final de la Copa América con los hinchas argentinos

El fútbol siempre genera tensiones debido a la pasión de los hinchas, especialmente en una final de una competición importante. El cantante estuvo presente en el Hard Rock Stadium viviendo el gran espectáculo y, como era de esperarse, tuvo enfrentamientos con hinchas argentinos durante el partido.

Tras la victoria de la Selección Argentina y dejar enfriar el tema, Maluma sacó un comunicado en donde expresa: “Saludos, mi gente. Quería pasar por aquí a saludarlos y hablar de lo que pasó en el partido contra la selección argentina”.

“Primero que todo quiero saludar al pueblo colombiano por ese esfuerzo y entrega en cada minuto. Me siento orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada en el mundo. Qué final, qué momento, qué pasión por el fútbol”, agregó el artista.

“Y por otro lado, al pueblo argentino le envío un abrazo muy grande y felicidades por su Copa América. Y vi por ahí que unos rumores decían que yo estaba peleando con el pueblo argentino... eso es mier..., no crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie”, dijo Maluma sobre la polémica con los hinchas de Argentina.

