Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: el look reencuentro que arrasó en las redes sociales

El martes pasado el país estuvo pendiente de la importante caravana que generó la Selección Argentina en la vuelta del Mundial Qatar 2022, tras ganar por tercera vez y después de 36 años, la copa del mundo volvió al país. La caravana tuvo que ser interrumpida y no llegó a el Obelisco como se tenía planeado y los jugadores volvieron en helicóptero al predio de la AFA donde mas tarde cada uno se reencontraría con sus seres queridos. Rodrigo De Paul se reencontró con su novia Tini Stoessel y ambos coincidieron con el look del tan esperdo reencuentro.

Cabe recordar que la cantante estuvo presente en Qatar hace unas semanas, alentando a la Selección y a su novio, pero luego tuvo que volver a Buenos Aires por compromisos laborales, ya que esta semana cierra el año con dos shows en el Campo Argentino de Polo. Durante los ensayos el futbolista se hizo presente y el momento fue documentado por todos los que se encontraban ahí.

El reencuentro de Tini y Rodrigo de Paul

Una postal muy romántica que recibió millones de me gusta y cientos de comentarios en el Instagram de la Triple T, donde se puede ver los detalles del look de la pareja. Tini combino un jean azul claro con zapatillas blancas y franjas negras. Rodrigo una bermuda negra con diseños en blanco y un calzado deportivo. ¿Cuál fue el detalle de la pareja? ambos llevan gorra que la usaron tipo visera hacía atrás, ella de color negra y el gris topo.

Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini, el triángulo polémico

La llegada del futbolista Rodrigo de Paul a la Argentina generó mucho revuelo. La caravana que compartió junto a la Selección y luego tomó la decisión de ir a sorprender a su novia en medio de los ensayos para su show despedida generó polémica en las redes sociales.

Rodrigo de Paul con la copa en medio de la caravana

Lo cierto, es que no gustó y no fue el agrado de algunos la actitud que tuvo el futbolista al no ir primero a ver a sus hijos, y quien no se quedó atrás fue su ex, Camila Homs, quien compartió en sus redes un mensaje muy particular.

Camila Homs en sus historias tras la decisión de De Paul en ir a ver a Tini

El gesto de Camila Homs en sus historias de Instagram

Lo cierto es que Cami Homs en sus historias de Instagram subió un video donde se la puede haciendo un gesto con su dedo del medio hacia la cámara, y agregó un comentario: " Nada pa decir. Ustedes? Bien?". En las últimas horas el jugador se reencontró con sus hijos, pero hoy y mañana se encontrará presente en el show de su novia Tini acompañándola.