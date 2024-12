Quién es Roi, el novio de Kennys Palacios

Kennys Palacios (34) sigue abriéndose camino en el mundo del espectáculo. Y es que, luego de su paso por la edición 2023 de “Bailando por un sueño” y con su actual desempeño como conductor del streaming de “Bake Off”, el estilista de celebridades y amigo íntimo de Wanda Nara disfruta a pleno de su gran presente, muy bien acompañado por su pareja desde hace más de 10 años, Roi (29), con quien posó por primera vez y en exclusiva para CARAS.

Kennys le contó a CARAS cómo fue su historia de amor con Roi.

Qué dijo Kennys sobre su noviazgo con Roi.

“Con Roi llevamos ya 12 años juntos, un montón. Me chupó toda mi juventud (risas) Nos conocimos en un bar, nos presentó un amigo y nunca más nos separamos. Estoy feliz y contento. Él es una persona que no se dedica al medio artístico (es dueño de una cervecería) Siempre se banca mis viajes y también mis horarios y el que no esté por muchas horas. Encontramos nuestros momentos, Roi es muy familiero y hacemos reuniones y asados con nuestras familias”, contó Kennys.

El estilista y conductor del streaming de "Bake Off", confesó que quiere ser papá con su pareja.

Kennys y la razón por la que no convive con su novio

“No convivimos, si lo hicimos al año de salir, pero no funcionó y tomamos la decisión de vivir en casas separadas. Yo soy de carácter fuerte y él también y cuando queremos nos visitamos, aunque tenemos un proyecto de familia para más adelante, el de formar una y vivir juntos. Él muere por tener un hijo y yo también”, admitió.

El make up artist posó por primera vez con Roi, su novio.

A corazón abierto, Kennys también ahondó en su deseo de ser padre junto a Roi y detalló más sobre las diferencias de sus personalidades.

“Por el momento seguimos así, pero tal vez en un año o dos, lo que deseamos es juntarnos. Desde el día que me conoció me dijo ¨yo quiero ser padre¨. Él tiene las ideas más claras que yo. Es cuatro años menor, pero más maduro. Yo soy más aventurero, vivo el día a día y cada una de mis experiencias. Pero me encantaría ser padre. Me muero por tener una nena, peinarla, llevarla al cole”, aseguró. “Es complicado el tema de adoptar. Tengo parejas amigas que han sufrido mucho. Pero uno nunca pierde las esperan zas, ya sea siendo padre naturalmente o por adopción. Queremos formar una familia”, reconoció el estilista.

Kennys junto a Wanda en la gala por los 32 años de CARAS

—Como amigo íntimo de Wanda, ¿Cómo la ves en su relación con Elián (L-Gante)?

—La veo bien. Siempre, ya sea como amigo y como familia, si vos ves bien a la persona, que está disfrutando y la está pasando bien, uno trata de apoyar, por más que te guste o no te guste. Uno aconseja y, como digo, si ves bien a esa persona querida, hay que acompañarla. Y si el día de mañana esto sigue o no sigue, también hay que apo yar. La veo muy bien.

Fotos: Fede de Bártolo.

Producción: Sol Miranda.

Agradecimientos: @yuriok @metro.stw