Romina Pereiro tiene Coronavirus y Jorge Rial está aislado

Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial dio positivo para Coronavirus, por lo tanto, Jorge Rial está aislado. En el día de ayer, la nutricionista se comenzó a sentir mal y se sometió a un hisopado, el cual dio positivo.

Fue ella quien lo confirmó en su programa matutino, "Mañanas Públicas". Allí ella contó la cronología de la afección y cuales fueron los primeros síntomas.

"Soy Covid positivo. Me enteré cuando mi hija me hizo oler un perfume de casualidad el finde semana, y me di cuenta que no tenia olfato. Vinieron a hisoparme y al otro día, me dieron el resultado" , comenzó diciendo.

Para llevar tranquilidad, la nutricionista contó que está aislada en una habitación en su casa de Belgrano y que la familia se encuentra en perfectas condiciones.

El ex conductor de Intrusos, es persona de riesgo dado que tiene afecciones cardíacas. En 2010 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una insuficiencia y le colocaron un Stent. El año pasado una nueva alarma se encendió en el entorno de su familia tras una descompensación que sufrió.

La figura de América, que saldrá al aire con la conducción de un ciclo de actualidad, "TV Nostra", tendrá que cuidarse y aislarse para prevenir males mayores.

El año pasado, manifestaba que había tenido un malestar en el pecho y que su cardiólogo le había hablado de la posibilidad de ponerle un marcapasos, lo que finalmente no sucedió. "Había mucho espacio entre mis latidos", decía por entonces.

Finalmente el malestar se debió a un fuerte stress que con reposo por varios días, pudo superar, aunque su patología cardíaca es de base.

La última aparición del periodista fue el pasado miércoles cuando se despidió de Intrusos, para entablar un nuevo proyecto en la pantalla de América.

Jorge Rial se fue de Intrusos: los cambios de América después de la renuncia

Jorge Rial hizo oficial su salida de Intrusos esta semana y la grilla de América debió cambiar su lógica.

Después de su sorpresiva partida, en la emisora que dirige Liliana Parodi se realizó una transformación táctica para enfrentar este 2021 atípico.

Las mañanas estarán a cargo de Antonio Laje, con Buenos Días América, con Antonio Laje. A las 11 Guillermo Andino volverá con un nuevo programa, producido con Gerardo Rozín. Mientras que Fantino a la tarde seguirá de 16 a 18, con el mismo equipo del 2020, según informó Teleshow.

La tarde noche será liderada por América Noticias el informativo (Rolando Graña y Soledad Larghi) que irá hasta las 19:30, que será precedido por Polémica en el Bar.

Luego, se dará lugar a TvNostra a las 21, el nuevo programa de Jorge Rial, que contará con un staff de lujo que, por el momento, sólo tiene a Marina Calabró como candidata.

“Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el (propio) periodista, pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘Politucedes’, porque está plagado. Y al político, no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo", dijo Rial sobre este nuevo ciclo.

Intrusos sin Jorge Rial, ¿es el final?

Después de la salida de Intrusos de Jorge Rial, surgieron diversas versiones sobre su futuro. Por el momento, el programa seguirá en su horario habitual de 13.30 a 16 aunque aún no está definido quién será el conductor que ocupará el sillón que dejó vacante Rial.

"Hay un nombre que está dando vuelta para reemplazarlo que es Horacio Cabak, el nuevo niño mimado de América", tiró Ángel de Brito en LAM sobre el posible conductor.

Luego, el mismo Cabak se refirió a estas versiones en diálogo exclusivo con Exitoina. "Por ahora son sólo rumores. El canal está evaluando qué programa quiere para mi", aseguró.