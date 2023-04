Romina Pereiro y Jorge Rial comenzaron una nueva vida por separado, luego de anunciar la ruptura de su matrimonio y que todo quedó en ‘’buenos términos’’. Sin embargo, las especulaciones sobre los verdaderos motivos sobre el fin de su relación no tardaron en salir, desde la mala relación con Morena Rial hasta la personalidad conflictiva de la nutricionista, luego de que Yanina Latorre revelará detalles sobre la pareja y la tildará de intensa y que se enojada por todo.

Sobre este contexto, Romina fue arribada por el notero de LAM y al ser consultada sobre la situación y las críticas que giran entorno a ella contestó: "Me lo tomé con risas". Además, dejó nuevamente en claro que con Jorge Rial está todo más que bien.

Jorge Rial y Romina Pereiro

A su vez, la nutricionista reveló que su matrimonio no funciono debido a la intención de querer ensamblar dos familias muy diferentes, esto debido, a la diferencia de edad de sus hijas: "me estoy instalando en una casa nueva con las nenas, disfrutando la vida ", aseguró muy feliz y tranquila Romina, sobre el nuevo capítulo en su vida.

Qué dijo Morena Rial sobre Romina Pereiro

En diálogo con LAM, Morena Rial habló sobre el vínculo que intentó tener con Romina Pereiro y sobre la ruptura en el matrimonio de su padre Jorge Rial: "No sé si antes se portó mal conmigo, pero no se tenía que meter conmigo para darle un lugar a sus hijas, supongo, ni conmigo ni con nadie. Ya está, no tengo rencor con nadie, no me importa eso. Ella, supongo, que le quiso dar un lugar, el mío y el de mi hermana, a las nenitas de ella y no lo pudo lograr".

Morena Rial y Jorge Rial

Y añadió: "Chicos, yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. Ahora está la mejor, se separaron, se divorciaron, así que nada, está la mejor...", finalizó Morena contundente.

D.M