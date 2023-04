Romina Uhrig se habría operado el abdomen días antes de entrar a Gran Hermano

Romina Uhrig fue una de las jugadoras que dio mucho de qué hablar, no solo por su pasado político, sino por las lujosas intervenciones quirúrgicas y la casa de película en donde vive. Romina Uhrig se habría operado el abdomen días antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

La ex diputada causó polémica por la cantidad de comentarios que realizó sobre el cuerpo de sus compañeros. La gran mayoría de las veces, Romina se mostraba insegura sobre su físico y fueron solo dos las ocasiones donde se dio un chapuzón en la pileta, pero con ropa.

"Me encanta entrenar. Me cuido mucho, bastante, y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? ¿Qué no me hice? Me hice las lolas, me hice la panza y de vez en cuando me pongo botox", fue parte de la presentación de Romina Uhrig antes de ingresar a Gran Hermano.

Romina Uhrig

Según recordó la revista Parati, Daniela Celis había revelado en conversación con Mañanísima que “Dos días antes de entrar le sacaron los puntos y tenía que cuidarse para que no le quedaran marcas” respecto a la operación de abdomen.

En qué consiste la cirugía de abdomen

Son varias las cirugías abdominales que se pueden realizar dependiendo de la preferencia de cada paciente. En el caso de Romina, la ex diputada quiso definir sus músculos y que estos se destaquen, pero de forma natural. "En primer lugar, es importante destacar que no existe una 'plancha de silicona' o 'prótesis de músculos abdominales', eso es una fantasía o desinformación que circula en el saber popular", explicó un cirujano especialista en conversación con Parati.

El cirujano explicó que se realizan diferentes procedimientos médicos para resaltar la musculatura de cada cuerpo y ésta quedará natural, o no, dependiendo del físico previo de cada paciente. "Estos resultados pueden ser naturales e imperceptibles, o tan artificiales que parezca que el paciente tiene adherido algo en su abdomen como si fuese una plancha o prótesis", expresó el especialista,

