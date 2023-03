Tras quedar eliminada de Gran Hermano en la gala del domingo pasado, Romina Uhrig se encuentra realizando la ronda de prensa y asiste a los diferentes programas para contar sus vivencias dentro de la casa más famosa del país y, por supuesto, someterse a las preguntas punzantes sobre su vida privada. Uno de los temas a tratar fue la cantidad de comentarios negativos que recibió por haber dejado a sus hijas menores de edad por entrar al reality.

El encuentro de Romina con sus hijas dentro de la casa

En una charla en Cortá por Lozano, la ex diputada comentó: "Lamentablemente el país es muy machista porque si dejamos a nuestras hijas, a la mujer la condenan mucho. Es en todos los casos, pero al hombre no. Por suerte tuve el apoyo de muchas mujeres que remarcaron que las nenas se quedaron con su papá. Para mí tampoco fue fácil".

Además, Romina contó como fue el proceso de separación con su marido. "Yo entré a Gran Hermano separada y lo vi como una gran oportunidad. Quería ver cómo me iba. Yo lo consulté con él, estaba de acuerdo y me acompañó al primer casting", contó.

Romina en el debate de Gran Hermano

Por supuesto que también se le consultó por su supuesto bolsillo abultado. "Ayer se dijo eso. Yo estaba mal porque me guardaba un montón de cosas para que no se tomen de esto. Antes de entrar renuncié a mi trabajo. Hoy vi que cobraba un sueldo de 300 mil pesos. Jamás fue así. Si me sobrara no me pondría a trabajar haciendo uñas".

"Lo único que es verdad es que tenía un lote a mi nombre en donde íbamos a hacer la casa, pero que no se hizo porque nos estábamos separando. Antes de entrar al reality le firmé lo del terreno y la camioneta y dije 'ya está'. Yo sé que ahora Walter alquiló una casa. Eso me tenía muy preocupada, pero no lo quería hablar porque lo tomaban como que soy una pobrecita", confesó la ex participante.

El martes pasado, Romina se enfrentó a todos los ex hermanitos en el debate. Lo hermanitos no le dejaron pasar una y le reprocharon todas las malas actitudes y los comentarios desubicados que la líder de la casa hizo en su estadía.

