Romina Uhrig pasó por el Debate de Gran Hermano: "No soy ninguna manicura pobre"

Romina Uhrig protagonizó el Debate de esta noche de Gran Hermano. Sin dudas uno de los más esperados por los fanáticos del reality.

Por supuesto se tocaron todos los temas que rodearon a la exhermanita durante su estadía en la casa con la diferencia de que ahora ella pudo responder a todas las dudas al respecto.

Romina Uhrig pasó por el Debate de Gran Hermano.

Romina Uhrig sobre sus dichos a Nacho

Uno de los primeros temas que le mencionaron a Romina Uhrig fue la situación que tanto dio que hablar cuando Nacho estaba regando y ella lo llamó "Trolo" y "mogólico". La exparticipante dijo que no se acordaba de eso y que le parecía muy raro haberlo hecho.

Romina Uhrig sobre su situación económica

Romina Uhrig fue consultada por su situación económica, uno de los temas que generó gran revuelo en el último tiempo. "No soy ninguna manicura pobre", aseguró la exhermanita cuando le dieron a entender que se victimizaba. También aclaró que no tiene propiedades y que cuando entró a Gran Hermano "estaba re mal con la plata". Luego dijo: "Me quedaba hasta las 00hs haciendo uñas".

Por último, antes de incluir a sus excompañeros para que le hablaran desde sus lugares, el panel y Santiago Del Moro le consultó a Romina Uhrig sobre otros dos temas que se venían hablando.

Uno fue respecto a su pelea con Alfa. La exparticipante dijo que al principio se llevaban muy bien pero después ya se peleaban mucho y él se enojaba todo el tiempo. El conductor le preguntó si había estado enamorada de él y la exhermanita aseguró que no.

Romina Uhrig y Alfa.

El otro tema fue el del cuerpo. Nuevamente Romina Uhrig dijo que no sabía a qué se referían y que ella no tiene ningún problema con eso.

Después de esto entonces, los exhermanitos tomaron la palabra y comenzó un nuevo debate. Principalmente entre Romina Uhrig y Coti Romero, La Tora y Camila Lattanzio.