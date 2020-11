Aparecen pruebas del romance entre Coti Sorokin y Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin son los protagonistas de un fuerte rumor. Según trascendió en los últimos días, el músico y la hija de Marcelo Tinelli estarían comenzando una relación.

Tal como informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la pareja no tiene rótulos pero hace ya varios meses que están juntos. “No son novios porque el músico de 47 años está en pleno divorcio y a ella no le gusta apurar los rótulos”, contó el periodista en el programa de Jorge Rial.

Según el relato del periodista, los tortolitos compartieron algunas salidas públicas pero siempre rodeados de amigos para despistar a la prensa.

En tanto, la panelista de Bendita "Juariu", compartió en sus redes sociales indicios de este romance que muestran que, tanto Cande como Coti coincidieron en Mendoza. De acuerdo a su investigación, la It Girl viajó a "la provincia del vino" y, aunque no subió fotos de este viaje, las pocas postales que compartió coinciden con las de Coti.

Divorcio millonario

Según información de Rodrigo Lussich, uno de los motivos por los que Coti decidió preservar este nuevo romance es el complicado divorcio que el músico lleva adelante con Valeria Larrarte, quien fue su pareja y manager durante más de dos décadas.

Larrarte se habría enojado con el músico porque, tal como trascendió, le molestó que se hayan difundido imágenes del videoclip en el que aparece Juana Viale (con el que también se habría rumoreado un affaire) sin su autorización.

Al parecer, la mánager contrató a Ana Rosenfeld para que represente este litigio en el que hay en juego millones de dólares.