Rusher King reveló que fue operado de un tumor en la garganta

Rusher King, uno de los cantantes del momento, contó en una nota que dio a Clarin que hace un tiempo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un tumor que tenía en la garganta.

El ex de María Becerra señaló que hasta ahora no lo había querido hacer público. Además contó que quien lo acompañó fue su manager. “Ella me acompañó a la operación, post operación, estuvo como enfermera también. Es que mis viejos no podían venir porque son de Santiago del Estero y tampoco los quería preocupar así que les conté un día antes de operarme”.

Por último, Rusher King afirmó: "“Para mí es fuerte porque yo estoy re lejos de mi familia, me vine re solo y acá la encontré a Silvia y a todo mi equipo, la banda, mis amigos que tengo una unión muy fuerte con todos ellos”.

Rusher King y Agus Agazzani.

Rusher King está cada vez más cerca de Agus Agazzani

Ya no es secreto para nadie que Rusher King y María Becerra están separados, al parecer no pudieron remontar la relación después del escándalo que explotó la artista en las redes al enterarse de una supuesta infidelidad de parte de su pareja con quien se la vio tiempo después como si nada hubiera pasado.

Lo cierto, es que Rusher King parece haber encontrado nuevamente el amor y su atención estaría totalmente centrada en nada más ni nada menos que Agus Agazzani, quien también habría dejado atrás a su ex novio, Agustín Bernasconi, luego de una reconciliación que evidentemente no llegó a buen puerto.

Rusher King y Agus Agazzani, no solo que fueron vistos comiendo juntos en Europa, sino que ahora aparecieron las primeras imágenes donde se los ve juntos, caminando por Madrid, compartiendo miradas y risas cómplices. Los fanáticos quieren saber de qué se trata esta nueva relación, pero por lo pronto ninguno de los protagonistas se expresó al respecto.

Como si eso fuera poco, ambos manifestaron su pasión por el color verde, Rusher King escribió hace unos días en Twitter "Estoy enamorao del color verde", mientras que Agus Agazzani escribió: "Vieron que yo soy fan del rojo? bueno, hace un mes lo vengo engañando con el verde lpm, hace un mes que soy verde!!! mi valija es un casi total green".