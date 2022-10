Rusherking reveló cómo se lleva con los hijos de la China Suárez

La China Suárez y Rusherkig están llevando su relación cada vez más lejos, consolidando lo que al principio se creía que era un romance fugaz.

El pasado fin de semana, el trapero visitó la mesa de Juana Viale y habló de varias cosas en referencia a su romance con la actriz, en especial a cómo se lleva con Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de su amada.



Luego de esto, el cantante también fue abordado por "Socios del Espectáculo", quienes le consultaron por esta relación con los pequeños. "Son todos muy divinos, están muy criados. Son hermosos", afirmó el cantante.



"Nos llevamos muy bien la verdad", agregó Rusherking con una enorme sonrisa, dejando en claro la buena relación que logró construir con los pequeños.

La China Suárez habló de la diferencia de edad con Rusherking: "Tenía mis prejuicios"

La China Suárez respondió sin filtro a una de las preguntas que muchas personas tal vez se han hecho, pero que en la sociedad actual, ya está de más hacerla; no obstante, la actriz contestó al interrogante sobre la diferencia de edad que existe entre ella y su novio Rusherking.

La información la recopiló El Trece y en su portal web dio a conocer las declaraciones que la China Suárez dio desde España, país donde está por estos días haciendo promoción de su trabajo como actriz junto a Álvaro Morte.

"Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", comentó la China Suárez sobre su propia experiencia.

La actriz manifestó estar enamorada y aseveró que lo que le pasa con Rusherking es muy fuerte e inexplicable. "Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".