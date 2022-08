Rusherking tras los pasos de la China Suárez: saltará a la actuación en el cine

Rusherking se encuentra en Uruguay acompañando a la China Suárez en su nuevo rol protagónico en la gran pantalla. El joven cantante aprovechó su tiempo en el país vecino y brindó algunas entrevistas, allí reveló sus intenciones de saltar al mundo de la actuación.

En una charla con "Quiero Música", el trapero habló de su presente artístico y reveló que ya está trabajando en un papel para el cine, en donde incursionará por primera vez.

"Me llegaron muchas propuestas y para hacer de personajes vinculados a la música, pero este (que voy a hacer) no lo está", contó el novio de la China Suárez. "Me estoy preparando mucho. No quiero meterme sin antes haberme capacitado y estudiado", agregó sobre cómo se está tomando este desafío.



Rusherking reveló cuál fue la dura enfermedad que le ocultó a su familia

Rusherking habló como nunca sobre su salud y confesó el mal momento que pasó por una dura enfermedad.

"Me operé porque tenía un tumor en la garganta. Fue fuerte para mí, gracias a Dios no era maligno, pero en ese momento no sabía. Me subí al auto con Silvia, su representante, y no podíamos creerlo. Me decía: ´Tranquilo, Tomi, va a estar todo bien´", dijo en una entrevista con el ciclo Caja Negra.

Luego, Rusherking contó que debió afrontar este momento solo y que no quiso contarle a su familia para no preocuparla. “Estaba muy preocupado porque no sabía lo que tenía. Tenía una bola en la garganta que no me permitía cantar. Justo estaba en una gira nacional y cantaba y me molestaba, estaba todo el tiempo con fiebre y resfrío, me afectaba en todo. Fue difícil”, reveló.