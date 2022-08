Hace algúnos días, Rusherking se refirió a los ataques de pánico que sufrió cuando su popularidad explotó y que se intensificaron cuando salió a la luz su romance con La China Suárez. Por suerte, dichos episodios no se volvieron a repetir y mientras disfruta del amor junto a la ex Teen Ángel, el trapero de 22 años dio una entrevista donde se refirió a Ángel De Brito, quien mantiene una polémica relación con la actriz a raíz del Wanda Gate.

Rusherking rompió el silencio y apuntó contra Ángel De Brito

"¿Hablaste con Ángel De Brito?" le preguntó Luquitas Rodríguez a Rusherking en el programa de Vorterix.

"Es lo último que haría en mi vida. Pero no me mandó nada. No tengo el número de Ángel, todavía. Soy nuevo en esto, todavía estoy adaptándome, es un quilombo" aseguró el intérprete de "Además de mí".

"Imagiíate que hace un mes me pasó que salía de ensayar y tenía a un loco con una cámara con el flash y me ponían el micrófono en la cara. Esa fue una y después cuando salí de un hotel en el que estuvimos con Eugenia y nos habían llevado los autos. Ahí me filmaron los autos. ¿Podés creer que el loco nos estuvo esperando toda la noche? Igual, yo había estacionado como el ort.. hay que hacerse cargo" aseguró el artista.

"Los cronistas aparecen desde los árboles. Es una locura, es de película. Los voy a empezar a grabar para hacer un documental. Si vos me decís, organizamos la nota, no tengo problema. Es un formato muy estúpido salir a apurarte en la calle" cerró Rusherking.

Minutos después, cuando el conductor de LAM se enteró de los dichos del novio de la China Suárez, publicó en Twitter: "Pollera"

Ángel de Brito contó por primera vez por qué se fue de El Trece: "Le ganaba a Telefe"

La salida de Ángel de Brito de El Trece fue una de las más polémicas, ya que el público no podía creer que el periodista diera por finalizada la emisión de "Los Ángeles de la Mañana". Sin embargo, el conductor continuó con "LAM" en América.

Fueron muchos los rumores que salieron a la luz sobre los motivos que lo llevaron a cambiar de canal. Aunque Ángel de Brito siempre manifestó que sintió que había terminado una etapa en El Trece, recién hoy reveló la verdad detrás de su decisión.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó por qué se fue de El Trece. El periodista respondió con total sinceridad: "Porque no me valoraban".

Como si eso fuera poco, Ángel justificó su respuesta y expresó: "'LAM' fue el único programa de El Trece que durante años le ganaba a Telefe". De esa forma, el comunicador dejó en evidencia que a pesar de ser uno de los programas con mayor audiencia del canal, no valoraron el proyecto.

