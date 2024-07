Hace seis meses, Sabrina Carballo anunciaba la noticia más hermosa de su vida: se convertía en mamá de Caetana, su hija con Damián Potenza. Sin embargo, lamentablemente, las cosas no salieron como esperaban y la pareja terminó separándose.

Según comentó la actriz, el principal problema entre ellos ocurrió en la convivencia. Llegó a un punto donde la situación se volvió irreversible y, para cuidar a su hija, consideraron que lo mejor era no seguir juntos para no empeorar las cosas. “No convivimos. De hecho, estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo a llevarnos bien por la nena”, explicó Carballo en una entrevista para el ciclo radial Agarrate Catalina.

Revelando detalles de esta reciente e inesperada ruptura, Carballo mencionó que aún tienen varias cuestiones por resolver. Al ser la niña tan pequeña, no es fácil para ninguno de los dos, que se separaron cuando la bebé recién cumplió seis meses.

“Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene seis meses recién, toma teta”, comentó Carballo. Contando más sobre su ruptura, señaló que llegó un punto en la relación en el que la pasaron realmente mal.

“Probamos la convivencia, pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue re caótico todo, somos muy distintos los dos”, explicó Sabrina.

Y aunque su deseo era tener la familia unida, la relación no funcionó: “No me quejo. Tengo trabajo, mi hija tiene salud y la verdad que voy encarando las cosas como vienen. Y no es que tengo todo claro. Soy una duda caminando, pero también soy un poco kamikaze. Siento que la vida termina ordenando todo”.