Sabrina Carballo y Jésica Cirio tuvieron un fuerte cruce hace un año atrás por los fuertes dichos que tuvo la actriz sobre a modelo en un vivo de Instagram. Acto seguido, la exesposa de Martín Insaurralde salió a responderle y la bomba explotó. Los meses siguieron su curso y la actriz habló con Juan Etchegoyen en "Mitre Live" donde recordó el polémico cruce.

En medio de todo el escándalo que circula de el Yate Gate que involucra al exintendente de Lomas de Zamora y Sofía Clerici, la amante, Sabrina Carballo también dejó su humilde opinión. Además, agregó algunos comentarios sobre el descargo de Jésica Cirio en "El Noticiero de la Gente" y la entrevista que tuvo con Georgina Barbarossa en "La Peña del Morfi" la semana pasada.

"Un político sigue siendo un representante del pueblo, y lo que es del pueblo debe mantenerse en el ámbito público. Nadie tiene el derecho de inmiscuirse en la vida privada de nadie. Todo este asunto es muy extraño. Lo importante es que se haga justicia y que los recursos del pueblo vuelvan al pueblo", expresó Sabrina Carballo. "Todo sale a la luz tarde o temprano", sentenció la actriz sobre el Yate Gates

La recordada pelea de Jésica Cirio y Sabrina Carballo

Juan Etchegoyen indagó un poco más y le preguntó a Carballo si creía en las entrevistas de Jésica Cirio. Ante esto, la actriz respondió de manera enfática: "No he visto las entrevistas, pero prefiero no emitir opinión sobre ese tema. Han sucedido situaciones muy intensas", arrojó.

Luego, Sabrina Carballo agregó: "En su momento, me disculpé por mis palabras. No estaba hablando de ella. Curiosamente, ella afirma no gustarle hablar de su vida privada, pero lo hace cuando se trata de la vida privada de los demás", sostuvo la actriz. Antes de finalizar, la actriz agregó: "La justicia deberá determinar lo que ocurrió. Lo fundamental es que los recursos públicos regresen a la comunidad, sin que se desvíe el dinero necesario para el país", cerró sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

J.M