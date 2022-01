Sabrina Rojas elogió a Flor Vigna y habló del noviazgo que mantiene con Luciano Castro

Si hay algo que se puede destacar de Sabrina Rojas y Luciano Castro es que le encontraron a vuelta y mantienen una gran relación pese a la separación. De hecho, se llevan tan bien que suelen pasar juntos las Fiestas y salir a comer con sus nuevas parejas. Sobre Flor Vigna, la modelo y actriz no tiene más que palabras de elogio.

“Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”, dijo.

Sabrina y Flor Vigna juntas en una historia que compartió Luciano Castro de los festejos de Año Nuevo.

Sabrina no solo hizo referencia Flor, también habló de su novio, el Tucu López, destacando lo positivo que han sido ambos para ella y para el actor. “Se sumaron dos personas que nos entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar. Podría haber pasado que no suceda porque alguno, o mi pareja o Flor, no lo entienda. Y lo que pasa es genuino y real, se los juro por Dios”, explicó.

Sobre su separación de Luciano Castro, fue muy sincera y reveló que entre ellos se gastó el amor de pareja y que eso es lo que les permite hoy compartir e involucrar a sus nuevas parejas a la familia. “Creo que realmente sucede y fluye porque nuestro vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o con resentimiento, no hay forma ni manera, por más voluntad que le pongas, de que pase. Está todo muy limpio entre nosotros, todo se gastó. Se gastó tanto que de verdad hay un amor genuino de familia y no de vínculo de pareja”, agregó.

Flor Vigna sobre la relación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Son como hermanos"

La relación entre Luciano Castro y Flor Vigna atraviesa su mejor momento. Tras compartir las fiestas de Año Nuevo juntos con Sabrina Rojas, ex del actor, y los hijos de ambos: Esperanza y Fausto; la cantante y bailarina celebra la relación entre la familia y el recibimiento que obtuvo de parte de ellos.

“Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho, trabajaron mucho toda su relación y su separación, y son tremendos padres, y saben que lo primero es la familia”, dijo para "Implacables".

Además, agregó: “Cuando yo lo conocí a Lu me dijo: ‘Mirá que mi prioridad son mis hijos’. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura”.

Flor aseguró que en Castro encontró a su gran motor y reveló que en su familia aman al actor. “¡Lucho es lo más! Pasa que ustedes vieron el laburo delante de cámara, pero detrás de cámara me ayudó a que mi bocho agarre seguridad. Él es un gran pilar para mí, me motiva mucho”, concluyó.