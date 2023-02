Sabrina Rojas habló de los rumores de embarazo con el Tucu López

La historia de amor de Sabrina Rojas y el Tucu López marcha más que bien, pero en los últimos días, circula un rumor de que la actriz estaría embarazada. Esta noticia podría ser lo que falta para sellar el amor que tienen los enamorados, pero Sabrina habló con Gente sobre esta información.

Ante la pregunta que le hicieron sobre la llegada de la cigüeña, ella respondió: “Ni cerca”, y agregó: “Juro que no lo estoy. Por eso me intriga cómo nace un rumor de la nada. No tuve un retraso ni nada”.

Sabrina Rojas y el Tucu López

Sabrina Rojas habló del carácter de su ex Luciano Castro

La actriz tuvo una chara con Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde desmintió todo tipo de conflicto que tiene con su ex pareja Luciano Castro, y dijo: "Él es un ser que... No sé qué decirte, vos charlás conmigo y cualquier pregunta que vos me hagas te la voy a responder con la naturalidad, hasta si es algo incómodo, es un ser que ya de por sí que suele ponerse nervioso y ofuscarse”.

Una familia muy copada: Tucu Lopez, Sabrina Rojas, Luciano Castro y Flor Vigna

Luego agregó: "Si vas para atrás en las notas, es el modo de comunicarse de él, es como que ya no sé, deberías preguntarle a él qué siente".

J.M