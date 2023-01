Sabrina Rojas dio su opinión sobre Rodrigo De Paul y lo fulminó: “Mandarle una carta documento es un montón”

El escándalo alrededor de la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs parece nunca acabar y la mediatización del mismo ha hecho que distintas figuras del espectáculo y usuarios de internet den su opinión sobre el tema y tomen partida por Homs o el futbolista.

Ahora quien salió a dar su punto de vista es Sabrina Rojas. La actriz habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y, al ser consultada sobre esto, Rojas habló sin filtro del tema.

“Estoy al tanto pero no del todo. Hay noticias todo el tiempo y estoy al tanto pero tal vez sucedieron cosas que no sé. Tengo entendido que él le mandó una carta documento. Igual son muy jóvenes. Cuando sos papá tan joven, tal vez no lográs tener la madurez de entender que tenés que priorizar a los niños, creo que son muy jóvenes”, comenzó explicando la actriz.

Rodrigo De Paul y Camila Homs.

Sabrina continuó dando su opinión, explicando que Camila tiene una responsabilidad muy grande con sus hijos, ya que De Paul vive en otro país y no es el que está en el día a día. “Después siento que Camila es una mamá que se hace cargo de sus hijos casi al 100 por 100, porque si él vive lejos, los nenes están casi todo el tiempo con ella. Mandarle una carta documento a una persona a la que lastimaste y que se hace cargo todo el día de tus hijos… no le lleves más problemas”, expresó.

Sin pelos en la lengua, la actriz no dejó dudas sobre su postura: “Tratá de entender su enojo y no lleves más problemas donde ya los hay. Es una mujer que está siempre con tus hijos porque vos vivís en otro país. Si está enojada, dejala que se enoje y llámate a silencio. No sé bien cómo es la interna, pero mandarle una carta documento a la mamá de tus hijos, que cría a tus hijos, me parece un montón”, explicó Rojas, que comparte dos hijos con su expareja Luciano Castro.

“Se podría haber sentado y hablar con ella. Siento que son muy jóvenes y en estos casos a veces no logran tener la madurez para parar y decir: ‘bueno, lo nuestro es un tema, pero nuestros hijos dejémoslos aparte’”, continuó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro son padres de Fausto y Esperanza y, desde el fin de su relación en 2021, han hecho todo lo posible para que la convivencia familiar sea lo más placentera posible para el bien de sus hijos.

En reiteradas ocasiones Sabrina ha recalcado la importancia de una buena relación entre los padres para que la crianza de los hijos, por lo que su opinión sobre el escándalo de Camila Homs y Rodrigo De Paul es tan crítica.

Sabrina Rojas y Luciano Castro, con sus parejas y sus hijos.

Para concluir, Sabrina dio a conocer su postura y dejó muy en claro que está del lado de Camila en lo que respecta al caso. “Banco siempre a la mina que es la que se hace cargo de los niños. Si el bebé no duerme o la beba tiene fiebre, es ella la que se despierta a la noche. Es la que está en la preocupación diaria mientras él está lejos. Mandarle una carta documento a quién cuida de tus hijos porque está enojada me parece un montón. Tal vez cuando cure y se le pase el enojo ella misma diga ‘uy para que dije esas cosas’. Pero hay que tratar de emprender a una mamá joven que está sola en Buenos Aires con dos niños”, concluyó la actriz.

H.O