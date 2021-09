Sabrina Rojas hizo un divertido vivo con Luciano Castro en el camarín y ¡se bajó los pantalones!

Sabrina Rojas y Luciano Castro mantienen una excelente relación y, a pesar de estar separados hace pocas semanas, se mantienen unidos como una verdadera familia.

Tan es así que la actriz compartió un divertido video en sus redes sociales en la previa a Desnudos, la obra que comparten con Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, en el que la diosa se metió en el camarín de los varones donde se estaba preparando su ex.

Relajados y listos para salir a escena, Sabrina Rojas acusó a su ex de no estar preparado con el vestuario adecuado. “Castro no se cambió”, dijo ella. “Yo ya estoy cambiado”, disparó él mientras se corría de cámara para bajarse los pantalones. “Perdón. ¡Mirá! Yo ya estoy… Después hablamos, Sabrina”, le dijo.

La ex pareja es protagonista de Desnudos, una obra que también integran Mey Scápola y Luciano Cáceres en el Teatro Metropolitan Sura.

Los motivos por los que Sabrina Rojas oficializó su romance con el Tucu López

Sabrina Rojas y Luciano Castro aseguraron que, a pesar que decidieron vivir en casas separadas, la familia es lo que los mantiene unidos a pesar de las diferencias.

Es por eso que la actriz no tuvo pruritos a la hora de subir una foto con Tucu López, su nueva pareja. Sin embargo, esta acción fue cuestionada en LAM por las panelistas del programa, que consideraron apresurado este blanqueo. "Es todo muy raro eso, ayer ella grababa historias de su hija estudiando con Luciano y me choca porque ella estaba muerta con él, fue todo muy rápido", dijo Yanina Latorre.

Sabrina Rojas subió una foto con el Tucu López.

Luego, la panelista dio a entender que Castro también está en pareja. “¿De la novia de él no vamos a hablar nunca?”, tiró Yanina y Ángel de Brito reveló detalles sobre la interna entre la ex pareja. “Averigüen, yo no lo sé al nombre sino lo diría. Están desde antes. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso”, disparó.

