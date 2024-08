La confirmación de la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo reciente y, en este contexto, Sabrina Rojas no se guardó nada y le realizó una advertencia a la ex compañera de vida de Adrián Suar.

En el programa "Socios del Espectáculo" de El Trece hicieron hincapié acerca en el acontecimiento en el que la encargada de llevar adelante "Pasó en América" se expresó al respecto de la relación que mantiene su ex pareja con la actriz.

La madre de las hijas de Luciano Castro hizo referencia a que Florencia Vigna había manifestado que nunca le habían sido infiel, menciona a Nicolás Occhiato y luego puso el foco en él. En "Pasó en América" se escucha de fondo, a la vez que Sabrina Rojas se expresa, la canción "Picaflor" de la reciente ex novia del actual novio de Griselda Siciliani.

En este marco, Rojas apuntó contra el actor: "Ahora que escucho la canción y le cabe a Luciano. Es claro. No le saquen el puesto a Castro de picaflor, porque creo que de todas las que pasamos ninguna salió invicta".

Luciano Castro y Florencia Vigna.

La advertencia de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro hacia Griselda Siciliani

Durante el último tiempo, Luciano Castro fue uno de los personajes principales en las agendas de los medios y especialistas en espectáculos.

En primer lugar, por su separación y la diversas expresiones mostradas por Florencia Vigna en cuanto a al dolor que le causó la separación. Por otro lado, su romance reciente con Griselda Siciliani también fue el foco de atención de muchos y Sabrina Rojas no perdió lugar.

La encargada de traer al mundo a sus hijos forma parte de un programa denominado "Pasó en América". Allí, se escuchaba "Picaflor" de la ex pareja de Nicolás Occhiato y Rojas aprovechó para hacerle una advertencia a Siciliani. "Crucemos los dedos de que no tengas que pasar una infidelidad. Ojalá no te suceda", manifestó la ex de Castro.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron juntos en el cumpleaños de su hija, Esperanza Castro

BL