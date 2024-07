En un reciente episodio del programa "Socios del Espectáculo", Sabrina Rojas lanzó fuertes declaraciones contra Flor Vigna, a quien acusó de mentirosa tras las recientes confesiones de la cantante sobre la infidelidad de Luciano Castro.

Flor Vigna, quien había insinuado anteriormente que su separación con el actor se debía a conflictos relacionados con su expareja, finalmente admitió que el verdadero motivo fue una infidelidad por parte de Castro.

"Lo único que me relaja, y lo lamento por ella porque cuando te son infiel te lastiman, pero por lo menos se aclara que no fue por mi culpa", expresó Sabrina en el programa sobre los dichos de Vigna.

La modelo recordó además cómo Flor había dado a entender que ella, Sabrina, había sido un detonante en la ruptura: "Justamente en 'Socios del Espectáculo' dio una nota diciendo que se había separado por culpa mía. Prácticamente me había hecho cargo de la separación".

Sabrina desenmascara la mentira

La actriz no escatimó en palabras y calificó a Vigna de mentirosa: "De repente era una cosa y ahora es otra, me alegra que el tiempo demuestre que yo no miento. No molesto y no digo nada, todo lo que hablo con Luciano tiene que ver con una dinámica familiar".

Rojas también abordó su relación mediática con Castro, aclarando que "yo tengo un programa diario en el que todos los días hablamos de todo. Si van a sacar solo cada vez que Luciano es noticia y se trata en el programa, parezco una psiquiátrica que solo habla de Luciano", se defendió de los ataques mediáticos.

Sabrina no ocultó su frustración ante los comentarios que la tildan de "tóxica" y "que no suelta". Defendió sus chistes como "inocentes" y afirmó que, si realmente quisiera ser la villana, "me pongo".

VO