Sabrina Rojas reaccionó a los comentarios de Luciano Castro sobre su relación: “Es un ser nervioso”

Luciano Castro y Sabrina Rojas estuvieron en pareja por más de doce años y tuvieron dos hijos juntos, Fausto y Esperanza. El matrimonio decidió ponerle fin a la relación en 2021 y, desde ese entonces, mantienen una relación muy sana y amistosa por el bien de sus hijos.

Castro y Rojas siguieron sus propios caminos y rápidamente encontraron el amor nuevamente en otras personas. Por su lado, Luciano está en pareja con Flor Vigna, mientras que Sabrina está saliendo con el Tucu López. Las dos familias se han mostrado muy cooperativas entre sí y se las ha visto juntas en eventos familiares, como en el cumpleaños de 7 años de Fausto.

Sin embargo, indicios de que la relación entre los actores no marchaba tan bien surgieron cuando Sabrina Rojas tuvo un “sincericidio” en una entrevista y lanzó que, si no tuviera hijos con Luciano, no hubiera mantenido su vínculo.

Las dos familias reunidas en el cumpleaños número 7 de Fausto.

Luciano fue consultado sobre el momento en un móvil con Intrusos y opinó lo mismo que su exmujer. “Yo pienso igual que ella. No te separás de alguien para seguirlo viendo”, lanzó el actor, ya un poco irritado. “Pero ustedes parecía como que eran íntimos amigos y ahora parece que no es así”, le cuestionó el notero.

“No, ¿por qué? ¿qué pasó? Son cosas distintas. Todo lo que uno haga en pos del bienestar de los chicos no tiene nada que ver con el tema adultos”, le respondió Castro, bastante incómodo. El momento de mayor tensión se vivió cuando Flor de la V, que estaba presente en el piso, se metió en la conversación y comentó sobre la relación de la pareja y su manera de criar a sus hijos: “Veo que entre ustedes lo llevan súper bien ese tema”. En ese momento, Luciano explotó y declaró: “No entiendo por qué no estaría. Hay un montón de cosas que se dejan entrever que tienen que ver con los adultos”. Luego, agregó furioso: “O hablen con propiedad o callen. Porque después lo que tiene que ver con los chicos, nosotros hacemos la tarea de pe a pa”.

Caption

Recientemente, en diálogo con Mitre Live, Sabrina Rojas fue consultada sobre la actitud de su expareja a la hora de tratar ese tema en la entrevista.

“Se vivió cierta incomodidad cuando le preguntaron por vos, porque Luciano dijo ‘si nos separamos no es para estar juntos todos los días’, ¿qué pensás de lo que dijo él?, le preguntó Juan Etchegoyen.

La actriz fue muy clara y explicó por qué Castro reaccionó de esa manera, evidenciando lo bien que lo conoce, fruto de doce años de relación. “Él es un ser que… no sé qué decirte, vos charlás conmigo y cualquier pregunta que vos me hagas yo te la voy a responder con la naturalidad que tengo, hasta si es algo incómodo o que me moleste, pero él es un ser ya de por sí que suele ponerse nervioso y ofuscarse”, expresó Rojas.

Luego, amplió: “Si vas para atrás en las notas, es el modo de comunicarse de él, es como que ya no sé, deberías preguntarle a él qué le sucede con esas cosas”.

Sabrina también pudo dar más detalles sobre la convivencia con las nuevas parejas de cada uno y el motivo del intento de ensamblar las familias, en la que organizaban salidas entre los seis. “Tratamos de hacer todo ensamblado por nuestros niños, hay épocas que se puede y otras que no, hay épocas que hay más ganas y otras que menos, los adultos estamos a full con ellos”, comentó la actriz.

H.O