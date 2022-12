Qué dijo Flor Vigna de su relación con Sabrina Rojas

Flor Vigna y Luciano Castro viven su amor con mucha pasión y, de paso, aprovechan esa intensidad antes que comience la temporada de verano. Los artistas tendrán un verano con mucho trabajo y estarán sin verse durante mucho tiempo. Pero al márgen de eso, la cantante habló con Teleshow y contó una particularidad con la ex pareja de su novio, Sabrina Rojas. "Nos llevamos bárbaro" confesó la bailarina.

Al momento de justificarse, Flor Vigna afirmó que "Eso, como mujer, es una recontra garantía. Porque, ¿viste que dicen que conocés de verdad a la persona cuando te separás? Cuando vi que estaba tan bien con su ex, digo: '¡Guau!'". Sobre Sabrina Rojas, la ex pareja de Luciano Castro, Vigna no dudo en contar su opinión: "cuando la conocí a ella, que es una mujer hermosa, increíble, muy buena desde el principio, dije: '¡Qué bueno! Esto también me da garantías".

Flor Vigna disfruta de su relación con Luciano Castro

La explicación que dio Vigna sobre esas "garantías" se debe a que, si su novio estuvo en pareja durante 12 años con una mujer "tan hermosa", se debe a que es un buen hombre.



Una familia ensamblada

Tan buena es la relación que tiene Luciano Castro con Sabrina Rojas, que comparten momentos de sus hijos y cada uno de ellos suele estar acompañado de sus actuales parejas. Un ejemplo fue el cumpleaños de Fausto, el hijo menor de ambos, donde el "Tucu" López y Flor Vigna estuvieron y fueron parte del festejo.

Luciano Castro y Sabrina Rojas junto a sus hijos y sus actuales parejas, Tucu López y Flor Vigna

Sobre Luciano Castro como padre, Flor Vigna aseguró que "él es un papá increíble. Yo siento que el hombre que descubrió el amor hacia un hijo, o por lo menos él, porque no puedo generalizar, descubrió el amor incondicional". La cantante afirmó que esa faceta del actor también es algo que la tiene enamorada: "veo que Lu tiene esto de que con quienes quiere de verdad, lo da todo. Y eso me enamora un montón".