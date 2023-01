Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro. Fue una ruptura muy fuerte para ella, sin embargo, volvió a creer en el amor al conocer al Tucu López, con quién ya sostiene una relación muy sólida y cada vez que pueden se manifiestan el cariño que ambos se tienen. Recientemente la modelo visitó el piso de Socios del Espectáculo en donde entregó una impactante confesión.

En la conversación, aportó detalles del buen vínculo que Tucu López ha construido con sus hijos, y el rol clave que tiene en sus vidas. Por otra parte, Sabrina reveló muy entusiasmada que tiene deseos de convertirse nuevamente en madre, esta vez con el locutor. “Él acomoda sus cosas para estar con los chicos”, comentó la mediática con una notable sonrisa.

“Él no se puso de novio con una mujer que tiene hijos, sino que lo hizo tanto conmigo como con mi vida. Encontrar a alguien así es buenísimo. Tucu está muy presente en la vida de los chicos. Los lleva al colegio, a los cumpleaños, los ayuda con la tarea. Eso para mí es amor”, describió Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

Sobre sus planes para ser madre junto al Tucu López, Sabrina precisó: “Hay veces que me dan muchas ganas, porque el Tucu es un gran padrastro. Pienso que él tiene que tener si o si un hijo. Pero también después se me vienen mis 42 años encima. Pero sí, lo fantaseo”.

Sabrina Rojas y su relación con Luciano Castro

Los socios no dudaron en preguntarle a la modelo sobre cómo está su vínculo con el actor Luciano Castro y cómo lleva el nuevo romance de su ex con Flor Vigna. Tras esto, Sabrina Rojas solo se limitó a decir: “Si no tuviera hijos con Luciano Castro no lo vería nunca más, le mando un besito. Nos vemos muy seguido con él, pero quizás no siempre que nos juntamos nos sacamos fotos y las subimos a las redes”, sentenció.