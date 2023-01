Luciano Castro visitó el programa de Flor Peña, LPA, transmitido por América TV. El actor, quién en la actualidad sostiene un romance con Flor Vigna, abrió su corazón y narró uno de los momentos más difíciles de su vida. A sus 26 años fue padre por primera vez, era una época en la que él buscaba consagrarse como actor y no tenía además los recursos económicos necesarios para ayudar al pequeño Mateo.

“Lo crie como pude, era muy joven, no tenía ningún recurso más que lo que tenía, no tenía ningún recurso económico, nada que me rodee, nada que me permita darle más que lo que tenía y de lo que había aprendido y curtido”, partió comentando Luciano Castro muy conmocionado.

Luciano Castro y su hijo Mateo.

“Que lindo lo que dijiste, tenía mucho entonces...”, intervino Flor Peña, dándole tiempo a Luciano para que tomara aire y continuara con su relato. “Me emociono bien, tenía mucho, pero cuando sos padre te agarra un miedo, empecé a pensar ‘Uy, qué le voy a enseñar a este pibe, ¿Dónde va a vivir este pibe?’, me sentía muy inseguro”, señaló.

Seguidamente, recordó que en aquella época no tenía ningún tipo de comodidades para ofrecerle a su primogénito: “No sabía qué le iba a enseñar, soy un quilombo caminando, no tenía un sope, no tenía nada asegurado, cuando nació Mateo tenía 26 años, estaba buscando que me conozcan, que me pongan en foco, porque siempre era ‘Matón 1, matón 2’, estaba fuera de foco. Todo me iba costando, nació Mateo, pasaron dos o tres cosas, hice el tiempo no para y cuando me di cuenta Sebastián me puso a protagonizar La Lola y todo cambió”, destacó Castro.

Cómo es la relación de Luciano Castro con su hijo Mateo

“Fue un año y medio que, no sé si remé, pero tenía una angustia de no poder darle nada”, precisó el intérprete. Tras esto, Flor Peña quiso profundizar cómo era su relación con Mateo, a lo que Luciano Castro detalló: “Es gracioso, porque muchas veces me dice cosas que yo le dije a él para su formación, él me dice: ‘Escuchame, ¿vos no me dijiste esto?’. Yo educo a mis hijos con el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No los dejo hacer lo que yo hice. Yo sé lo que tenés que hacer y se lo dije, después ya si elige otra cosa es su decisión”.