Sabrina Rojas se fue del país para alejarse del Tucu López

La separación entre Sabrina Rojas y el Tucu López cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, ya que se los consideraba como una de las parejas más consolidadas. Sin embargo, la actriz no soportó los rumores que vinculaban al locutor con otras mujeres y decidió cortar la relación inmediatamente y subirse a un avión con destino a un lugar más soleado, lejos de los problemas.

“Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, confirmó Sabrina en diálogo con Intrusos al momento de anunciar la triste noticia.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

Por su parte, el locutor afirmó que estaba pasando por un mal momento y que intentaría luchar por el vínculo. “Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando”, aseguró.

Sin embargo, parece que ya no hay vuelta atrás, dado que Rojas está intentando salir adelante con su vida y olvidar el mal momento que pasó al enterarse de las infidelidades del Tucu López con una bailarina en Carlos Paz, Damaris Cané. De manera repentina y misteriosa, la actriz subió una historia en su Instagram mostrando el pasaporte y escribiendo: “Chau, me fui”, indicando que se iba del país sola.

Sabrina Rojas se fue de vacaciones.

Sabrina no especificó a dónde la estaba llevando el avión, pero horas más tarde, una vez en tierra firme, compartió una foto en la pileta de un lujoso hotel, rodeado de palmeras.

Sabrina Rojas se fue de vacaciones.

La microbikini nude de Sabrina Rojas para disfrutar lejos del Tucu López

La actriz está compartiendo distintas fotografías y videos de sus vacaciones improvisadas en solitario. A través de sus redes mostró su desayuno, el departamento en el que se está quedando y sus actividades, la cual incluye descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel.

Aunque no se sabe en qué lugar está, se puede interpretar que se trata de un destino soleado, posiblemente caribeño, dado que Sabrina se mostró en una microbikini color nude, posiblemente para combatir las altas temperaturas. La actriz compartió su look veraniego al tono de “Me Fui de Vacaciones”, una canción de Bad Bunny que probablemente refleje su estado de ánimo.

Claramente, Sabrina Rojas y el Tucu López están llevando el duelo de maneras diferentes. Mientras el locutor se muestra angustiado y arrepentido, la actriz se fue de vacaciones y está disfrutando del sol y la playa, muy feliz consigo misma. ¿Karma?

H.O