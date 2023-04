Descubren que el Tucu López le fue infiel más de una vez a Sabrina Rojas: “Hay testigos”

La historia de amor del Tucu López y Sabrina Rojas llegó a su fin. Luego de dos años juntos, mostrándose siempre muy felices y con la mente posicionada en el futuro, la actriz decidió terminar todo muy abruptamente, luego de enterarse de un rumor que involucraba al locutor con Damaris Cané, una bailarina cordobesa. Pochi, de la cuenta Gossipeame, indicó que este no habría sido el primer encuentro del Tucu y reveló que se habría visto con otra bailarina de la obra Sex.

Luego de que comenzó a circular la noticia de que su (en ese entonces) pareja había sido vista con Damaris en Zebra, un boliche de Carlos Paz, Sabrina fue muy directa y cortó la relación inmediatamente. “Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”, disparó la actriz.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

Del otro lado, el Tucu López se mostró arrepentido por la situación, expresando: “Estamos separados, pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica, pero no pasó nada. Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir”.

Ahora, ante todas las versiones que surgen de este acontecimiento, que tuvo lugar durante Semana Santa, Pochi, de la cuenta de Gossipeame, cayó con una bomba que agravaría la crisis por la que la ex pareja estaría pasando. Fue durante el programa que conduce Carmen Barbieri, Mañanísima, mientras discutían sobre la tercera en discordia. La investigadora de famosos en redes compartió un dato que le llegó y que podría delatar al locutor.

“A mí me llegó información de que el Tucu habría estado con una bailarina de Sex a los besos, con dos bailarinas... Mientras que estaba todavía en pareja con Sabrina. Hay testigos, no voy a mandar al frente a nadie. La testigo me dijo ‘yo lo vi y jamás dije nada. Lo vi con mis propios ojos’. Esa sería una de las bailarinas con las que después habría estado”, disparó.

Luego, amplió sobre esto en su cuenta de Instagram y compartió una foto de quién sería una de las bailarinas con las que estuvo el locutor. Además, agregó que la posible fecha sería diciembre de 2021 y que esta persona habría pensado que se trataba de una relación abierta.

Pochi de Gossipeame compartió el nombre de la bailarina de Sex que habría estado con el Tucu López.

Claramente, esto pone en riesgo aún más los deseos del Tucu López de revertir la situación y volver a conquistar a Sabrina Rojas, quien aún está muy molesta con los rumores de que su pareja de hace más de dos años lo haya engañado con, no solo una, sino, ahora, dos mujeres.

H.O