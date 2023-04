Revelaron como está el Tucu López tras su separación de Sabrina Rojas: "Anda mal, anda tirado"

Durante la semana pasada, se reveló la noticia de que Sabrina Rojas y el Tucu López decidieron ponerle fin a su relación luego de que los rodearan varios rumores de que él le habría sido infiel.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

"Me separé ese lunes, después de ese rumor. Porque a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. Yo sé que él no hizo nada, pero no se manejó bien. Para mí eso es suficiente", expuso molesta Sabrina Rojas en diálogo con Intrusos.

Por su parte, El Tucu López también compartió cómo se encuentra después de que se viralizara una foto de él conversando con una chica en el boliche Zebra. "Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando", confesó.

Así confirmó Sabrina la separación.

Varios días después del escándalo, el conductor volvió a mostrarse afectado por cómo terminaron las cosas. "El Tucu está haciendo todo para volver con Sabrina", opinó Carmen Barbieri en Mañanísima.

Para completar la información, Estefi Berardi añadió: "La verdad es que anda triste. Subió una foto de su perro tirado (en el piso) a sus historias y escribió: 'Tamo en esa, amigo'. Como diciendo que anda 'tirado'. Anda mal, está queriendo recuperar a Sabrina".

Sabrina Rojas habló sobre la posibilidad de que Luciano Castro tenga un hijo

Sabrina Rojas se animó a hablar sobre la vida amorosa de su ex, Luciano Castro. La actriz fue consultada sobre la fuerte declaración del actor de que "jamás le pediría tener un hijo" a Flor Vigna.

En diálogo con Agarrate Catalina, Sabrina opinó sobre los dichos de Luciano. “Qué bueno que lo tenga claro. Qué bueno que esté en pareja y pueda coincidir con el deseo. Cuando el deseo es el mismo, está buenísimo coincidir”, respondió.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Pese a estar separados ya hace un buen tiempo, ambos mantienen una buena relación y Sabrina cada tanto opina sobre como es Luciano Castro, a quien tildo de nervioso en más de una ocasión. En cambio, el actor se pone un tanto incómodo cuando le preguntan sobre su ex y madre de sus hijos.