Sabrina Rojas sorprendió esta semana al revelar que estaba separada del Tucu López. En medio de las repercusiones sobre su ruptura, surgió el nombre de Damaris Cané, una joven con la que el locutor habría estado bebiendo unos tragos en un boliche de Carlos Paz.

Damaris Cané tiene 35 años y es de Piscis. Vive en Villa Constitución, una ciudad de Santa Fe y trabaja como relacionista pública. "Hago publicidad, soy RRPP en unos boliches", contó en una entrevista que mantuvo con Socios del Espectáculo.

Cané también es modelo y su sueño es ser atleta fitness, por eso en sus redes sociales suele compartir fotos y videos en donde se la ve entrenando.

Con más de 6 mil seguidores en Instagram, Damaris suele mostrarse en fotos muy provocativas y también en algunas producciones de modelaje extremas.

La reacción de Damaris Cané cuando le preguntaron si estuvo con el Tucu López

Damris Cané tuvo una entrevista con "Socios del Espectáculo, y en la nota Rodrigo Lussich le hizo una pregunta al hueso: “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”. Sin embargo, ella negó todo “Solamente estuve en Zebra”, aseguró.

Luego, dio detalles del encuentro con el ahora ex de Sabrina Rojas. “No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, explicó, y agregó; “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, reveló la joven, que aseguró ser soltera y relacionista pública en boliches de su ciudad.

