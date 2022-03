Sabrina Rojas y el Tucu López, enamorados: "Compartimos un proyecto de vida"

Debaten, pero sin suerte. Sabrina Rojas (41) y Luis “El Tucu” López (41) no logran definir la fecha exacta de inicio de su relación. “No sabemos si fue el 4 o el 5”, admiten y la actriz, que va camino a la función teatral de “Desnudos” acompañada del locutor tucumano, explica: “Depende de cuándo nos besamos: si fue antes o después de las 12. Lo estamos contando desde nuestra primera cena. Pero bueno, ya llegamos a más medio año, que pasó volando y hermosamente”.

Con miradas cruzadas en “Sex” (cuando López era parte del elenco en 2021), seguido de un ida y vuelta en las redes, los conductores de “Emparejados” (programa semanal de América) se atrajeron mutuamente aunque “sin expectativas de nada”.

“Cuando nos conocimos en una función de “Sex”, que era la época del teatro con barbijo, pasábamos con Diego Ramos entre el público y cuando la tuve a 20 centímetros dije: “¿Qué son estos ojos? Por el amor de Dios”. ¿Qué está pasando con este ser, venido de otro Planeta?”, repasa el conductor.

Sabrina Rojas y Tucu López celebran 7 meses de amor.



—¿Y cómo terminó la noche?

—Tucu López: Bueno, terminamos teniendo sexo en el camarín… (Se ríe) No, mentira. Pero te digo una cosa: cuando terminó laobra, Sabrina me estaba siguiendoen redes ¿Hace cuánto me seguías?

—Sabrina Rojas: Es verdad. Desde esa misma noche.

—T.L: Me parece que antes…

—S.R: Tenía una amiga, con la que tenemos gente en común, que me dijo: “Debería presentarte al Tucu López”. Pero fue un chiste que quedó y pasó. Tal vez ahí te empecé a seguir.

—T.L: Yo le mandé un mensaje cuando vi que me seguía y dije: “Bueno, voy a dar absolutamente todo de mí”.

—S.R: Fue muy ingenioso como siempre, hasta en el chamuyo. También sutil. Después tardamos como un mes igual en vernos.

Sabrina Rojas y Tucu López apuestan a un proyecto de vida.

—¿Por qué tanto?

—S.R: Él me invitaba a cenar o algo, pero yo no sé si tenía ganas. Charlábamos por Instagram. Yo estaba separada hace un tiempo, pero tenía que ver con otra cosa.

—T.L: Cada uno estaba en la suya y en plan soltería. En ese momento yo laburaba hasta tarde los fines de semana. Y cuando yo podía, ella tenía a los chicos.

—S.R: Pero después nos encontramos de casualidad en un bar en Palermo, sin habernos pasado ni siquiera los teléfonos. Debo confesar que tenía un poco de miedo de conocerlo y ponía un poco de excusas. No quería engancharme con alguien conocido, quería otra cosa. Pero pintó amor. Y sin premeditarlo, el conductorde “Es por Ahí Verano” y la ex de Luciano Castro, que hoy hablan un “proyecto de vida” en común, ya hacían malabares para cuadrar agendas.

“Uno tiene prejuicios. Y la primera vez que nos vimos solos, eso se transformó en otra cosa. Escuchábamos la misma música, yo le hacía chistes y ella se reía. Y me encontré con una persona súper sencilla, también del interior y muy hermosa”, dice él y ella completa: “Nos fuimos descubriendo. Yo también tenía toda una fantasía de que era un tipo más de la noche, que vivía con la cabeza puesta en otro lugar. Y me encontré con alguien ingenioso, simple, inteligente”.

Aunque no conviven, van y vienen dependiendo del día. “A veces lo pasamos en mi casa, otras en la de ella. Hoy después del laburo me vine para lo de la Sabri y estuvimos ahí medio “piñónfijeando” con las criaturas. Desde que nos conocemos hasta ahora, si nos llevas unos fichines y nos sentas adelante del Tetris, los dos somos campeones mundiales”, admite El Tucu.

“Hacemos un Tetris enorme para poder vernos. Nos volvimos capos en esto. Tratamosde vernos todo el tiempo que podemos, coincidir todos los días en algún momento y tratar de dormir casi todas las noches que podamos juntos”, suma Rojas.

Sabrina Rojas y el Tucu López, enamorados:



—¿Lo lograron?

—T.L: Hace como dos meses venimos durmiendo juntos siempre. Si no es en mi casa, es en lo de la Sabri. A veces con el equipo completo, a veces nosotros solos.Tenemos una especie de sexto sentido ya desarrollado.



—¿El equipo completo son los hijos de Sabrina?

—T.L: Sí, lo único que tengo para aportar yo “al equipo”, que son los chicos y nosotros dos, es a Elvis, mi perro. El resto de mi familia vive en Tucumán. La verdad es que Esperanza y Fausto me derriten de amor. Yo no soy papá, pero me gustan los chicos y charlo mucho con ellos. Soy muy de jugar, muy lúdico. Los disfruto mucho a los tres.



—¿Sabrina, te tomaste un tiempo para presentarlo en tu casa?

—S.R: Sí, antes de presentarlo quería saber que tenía un proyecto de vida con esa persona. Y empecé a sentirlo y a pensar: no tengo ganas de moverme de acá. Sabía que mis hijos lo iban a querer mucho porque es muy divertido. Si bien era un paso algo apresurado, ¿Viste cuando lo sentís? Pero fue muy de a poquito, primero como el amigo de mamá, hasta que Esperanza sola un día me dijo: “Me encantaría que te pongas de novia con él”. También lo hablé con el papá de mis hijos, que no solo me apoyó sino que también colaboró para que esa presentación estuviera más que en armonía. Y lo mismo con Flor Vigna, nos re hicimos el aguante.

Sabrina Rojas y Tucu López, una verdadera familia ensamblada



—Contaste que tus hijos adoran a Flor Vigna…

—Sí, me da mucha tranquilidad. Yo como mamá lo que más quiero es que ellos la pasen bien en donde estén. Este verano pasamos Navidad con Luciano y nuestros amigos de Mar del Plata, y año nuevo se sumó Flor.



—¿Ya lo naturalizaron?

—S.R: Obvio. Está más que naturalizado, sino no podría suceder. Y estamos contentos de que nuestras parejas también se copen y les parezca natural. La idea es cuidar ese ensamble para que podamos disfrutar, y no sea solo con papá, o solo con mamá. Está buena la armonía porque vamos a ser familia toda la vida.



—¿Influyó también que los dos formaron pareja?

—S.R: Sí, puede ser. Pero con Luciano siempre tuvimos claro, desde el primer día, cómo queríamos que sea la vida de nuestros hijos. De hecho, el Tucu no pudo estar y estuve yo con ellos en Año Nuevo. Y no nos cambia. Yo entiendo que hay gente que le cuesta mucho comprender, pero cuando se termina el amor de pareja es totalmente posible. Es salud, para mis hijos y para nosotros.



—¿Con tu ex pareja, Jimena Barón, fue distinto, Tucu?

—T.L: Yo con Jime terminé bien, todo tranquilo, pero no tengo vínculo. Si nos cruzamos todo bien, la mejor del mundo. Y me pongo contento cuando veo que le va bien y calculo que de su parte igual.



—Antes hablaste de tu “feeling” con los chicos y, en tu última nota con CARAS, de tus deseos de ser papá.

—T.L: Sí, yo tengo un solo sobrino que es “Benja” y eso me empezó a movilizar un montón. Y tengo 41… Si bien la idea de la paternidad fue pasando por diferentes etapas en mi vida, es algo que anhelo y quiero experimentar. Y ahora que tengo vínculo cotidiano con Fausto y Esperanza, obviamente

se me acentúan esas ganas. Ni hablar que tengo una compañera que para mí tiene todo lo que necesita una persona.

—¿Lo hablaron cuando se conocieron?

—T.L: Uno se hace las preguntas clásicas. No es que se hable, sino que se da.



—S.R: Cuando lo fui conociendo y vi cómo era con su sobrino, cómo se emociona, le dije: “Vos tenes que ser papá, ponete en pareja con alguien”. En ese momento no estábamos tan a full. Y hablaba como ajena. Ahora, bueno, terminé viéndome yo en ese lugar, que

se yo… Tenemos que recorrer todo un camino para que esto termine siendo una realidad. También a mí el tiempo me corre por la edad. Y hay que tener muchaconsciencia, responsabilidad y amor. Por ahora es una fantasía, un deseo, después el tiempo dirá. Ojalá que sí.



—T.L: También tenemos ganas de ser novios, hacer cosas solos, viajar, salir de joda y tomarnos unos tragos.

Sabrina Rojas y el Tucu López, enamorados



—¿Y no se les complica encontrar esa intimidad entre tanta logística?

—T.L: Cuando te digo que somos campeones del Tetris eso también implica darnos momentos dentro de esa locura. Siempre los estamos buscamos, esos momentos para disfrutar de la pareja.

—S.R: Tenemos tal vez meses o semanas que tenemos más tiempo para el disfrute y para toda esa pimienta. Y semanas que se noscomplica más. Pero la vida es eso, acompañarse, no solo en el disfrute.



—¿Juega mucho la química y lo físico entre ustedes?

—S.R: Sí, claro. Es todo. Va, es un 50 y un 50. Yo disfruto mucho de sus besos, sus abrazos. Gusto de él de una manera que nunca antes me gustó nadie. Lo amo, todo entero. Por dentro y por fuera.

—T.L: Yo también la amo toda entera. Te mandaríamos videos, pero no… (risas) Mientras te contamos esto, yo le voy acariciand la rodillita. Te cuento porque no estás viendo…

—S.R: Podes tener mucha química con alguien, pero si no podes convivir, no sirve. O podes convivir todos los días de tu vida, pero si no hay piel…

—¿Hoy conviven a medias?

—S.R: Cada uno tiene sus cosas en su casa, nadie está instalado en la casa de nadie. Pero él puede dormir tres días seguidos acá, o al revés. Pero él tiene un solo defecto y es el desorden.

Sabrina Rojas y Tucu López



—¿Por eso no avanzan otro casillero?

—S.R: Sí, es algo que, si llegamos a convivir, me lo replanteo y me asusta. Es muy terrible. Mirá que yo no soy muy obsesiva… Pero como, por ejemplo, y no me puedo ir a dormir sin lavar los platos.

—T.L: Yo sí, los lavo al otro día. No les va a pasar nada.

—S.R: Tampoco tomo mate y me voy de casa y lo dejo en la mesa. Necesito sacarle la yerba, llevarlo a la cocina.



—¿Están muy lejos del casamiento?

En el programa que conducen juntos, no esquivaron el tema.

—T.L: Charlamos de eso, obvio. Yo no soy un tipo que tenga a la Iglesia o a Dios de institución. Pero me gustaría, en un futuro, unirnos, de alguna manera, y expresar esa unión más allá de lo que expresamos, que es amor constante. ¡Me re pongo un anillo!

—S.R: Yo ya me lo saqué. (Risas) Nunca morí por casarme ni tuve esa fantasía. Estoy en un estado de amor y agradeciendo lo que me pasa y que él esté en mi vida. Y sí, me dan ganas de todo con él. Pero el tiempo dirá.

