Sabrina Rojas y el Tucu López estarían viviendo un apasionado romance

Este mediodía en "Los Ángeles a la Mañana" Andrea Taboada se despachó con una bomba que bien puede ser tapa de revista como comentaron las angelitas de Ángel de Brito. La panelista aseguró que Sabrina Rojas y el Tucu López están viviendo un apasionado romance y que fueron vistos en una popular disco de Palermo "chapando furiosamente".

"Tengo un romance inesperado", comenzó diciendo y luego de jugar al incógnito con el resto del panel y que cada una fue adivinando los nombres finalmente Andrea aseguró: "Se trata de Sabrina Rojas, ella fue a ver al Tucu López a Sex al teatro y desde allí quedaron en contacto. Este fin de semana estuvieron a los besos furiosos en Ink la disco de Palermo", finalizó la angelita.

Se tratará de sólo un touch and go o realmente comenzaron una relación sentimental el Tucu y la ex de Luciano Castro se preguntaron todas las panelistas. Cabe recordar que Sabrina y el galán de la televisión argentina se separaron hace unos meses de forma definitiva pero tienen un gran trato familiar por sus hijos y los une un vínculo inquebrantable.

Sabrina Rojas, soltera y con propuestas por redes sociales: "El deportista es el que más escribe"

Sabrina Rojas hoy en día es una de las solteras más codiciadas del país, pero ella lo lleva con mucha tranquilidad. La actriz contó que está abierta a conocer a nuevas personas luego de once años de amor con Luciano Castro. Es por eso, que en una entrevista con Karina Mazzocco ella contó que recibe muchas propuestas de seducción mediante las redes sociales.

En dicho mano a mano, el equipo de "A la Tarde" le consultaron sobre si algún famoso la “tiroteó” en redes y cuál es el rubro que más la encara, sin mandar al frente a nadie, dio algunos detalles.

"Algún que otro nombre famoso se filtra; el deportista es el que más escribe. Pero los rubros son tantos que el otro día le dije a una amiga 'me había olvidado de que estaba tan buena'", contó Sabrina en el programa "A la tarde", y agregó: "Me llamó cómo te cambia el Instagram en un minuto cuando estás soltera".

Cerca del final, Sabrina enumeró las cualidades que debe presentar el nuevo candidato : "Me gusta que me abordan con humor, cuando son ocurrentes".

FL