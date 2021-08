Sabrina Rojas, soltera y con propuestas por redes sociales: "El deportista es el que más escribe"

Sabrina Rojas hoy en día es una de las solteras más codiciadas del país, pero ella lo lleva con mucha tranquilidad. La actriz contó que está abierta a conocer a nuevas personas luego de once años de amor con Luciano Castro. Es por eso, que en una entrevista con Karina Mazzocco ella contó que recibe muchas propuestas de seducción mediante las redes sociales.

En dicho mano a mano, el equipo de "A la Tarde" le consultaron sobre si algún famoso la “tiroteó” en redes y cuál es el rubro que más la encara, sin mandar al frente a nadie, dio algunos detalles.

"Algún que otro nombre famoso se filtra; el deportista es el que más escribe. Pero los rubros son tantos que el otro día le dije a una amiga 'me había olvidado de que estaba tan buena'", contó Sabrina en el programa "A la tarde", y agregó: "Me llamó cómo te cambia el Instagram en un minuto cuando estás soltera".

Cerca del final, Sabrina enumeró las cualidades que debe presentar el nuevo candidato : "Me gusta que me abordan con humor, cuando son ocurrentes".

La condición que Sabrina Rojas le puso a Luciano Castro antes de que presente una nueva pareja

Después de confirmar su separación, Sabrina Rojas y Luciano Castro trabajan en tener un buen vínculo a pesar de ya no estar juntos. La expareja está abocada a sus hijos Esperanza, de 8 años, y Fausto, de 6, y cuenta de eso fueron las últimas declaraciones de la modelo.

En su rol como panelista en el ciclo “A la tarde”, habló de la condición que le puso a su ex para si en un futuro decidiera presentar a una nueva pareja a los chicos.

“¿Se pacta con la ex pareja qué cantidad de tiempo hay que esperar para presentar un nuevo novio a los hijos?”, le preguntó Karina Mazzocco a Sabrina. “Todo esto es muy nuevo para mí. Yo te diría un año porque estoy recién separada, pero no voy a escupir para arriba y que el archivo después me venga a matar”, comenzó.

“No creo que sea una regla, pero capaz cada uno tiene que hacer su vida”, agregó Rojas.

“¿Cuánto tiempo mínimo le pedirías a Luciano para que espere para presentar una novia a los chicos?”, insistió Mazzocco en sus consultas. “No sé si hay un tiempo estipulado, pero sí fijate que te vaya a durar, porque esto de cambiar figuritas para los chicos me parece que no va”, aclaró la modelo.