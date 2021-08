Sabrina Rojas habló de su relación con Tucu López: "La pasamos bien"

Sabrina Rojas habló de su relación con el Tucu López tras la aparición de unas fotos en donde se los ve mimosos y caminando por la calle. La actriz fue contundente y explicó cómo se siente hoy en día.

"Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso.", dijo Sabrina Rojas sobre su relación con el ex de Jimena Barón.

De todas formas, en una reciente entrevista, Sabrina Rojas aseguró: "Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar". Luego, Rojas marcó la cancha: "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".

"Me entretengo mucho a la noche con mis amigas viendo mensajes que jamás hubiera imaginado. Es halagador… Hoy me propongo permitirme todo", sentenció en medio de rumores de un incipiente romance con el Tucu López.

"Tengo 41 años, me quedé soltera siendo joven y estoy con ganas de estar bien. No quiero estar en ningún lugar que me tire para atrás. No busco una pareja, pero deseo estar con gente que sume y si deja de sumarme, adiós, no la voy a remar. No quiero tener más hijos, quiero pasarla bien. Hoy sólo me importa lo que piensen las personas que quiero y que me rodean", afirmó en un mano a mano con la revista HOLA.

El romance entre Sabrina Rojas y Tucu López parece seguir a paso firme y, a pesar de que los protagonistas negaron las versiones, un nuevo video salió a la luz.

El sitio Farándula Show compartió imágenes de la modelo y el ex de Jimena Barón caminando por las calles porteñas abrazados y a los besos. Al parecer, los encuentros se hicieron frecuentes y el vínculo sigue adelante.

Sin embargo, días atrás Sabrina Rojas se refirió a los rumores y negó que exista un romance entre ellos que surgió cuando fue a ver Sex, la obra que protagoniza Tucu López. “Si, fui. Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos” aseguró la ex de Luciano Castro, y agregó: “Conste que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, dijo en una anterior entrevista.

El panelista insistió con las preguntas y le consultó a la modelo si el Tucu López la impresionó. “Es un morocho lindo” admitió Rojas y cerró diciendo: “Lo que te puedo decir es que yo no tengo una relación amorosa con nadie y no camino de la mano con nadie”.