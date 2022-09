Salió a la luz cómo está anímicamente Zaira Nara tras su separación de Jakob Von Plessen: "Ella quería seguir"

Zaira Nara dio a conocer, a través de las redes, su separación de Jakob Von Plessen y actualmente transita el mal momento acompañada de su hermana, Wanda Nara quien también está recientemente separada de Mauro Icardi.

En "Socios del Espectáculo", fue Luli Fernández, amiga de Zaira Nara, quien reveló cómo está la modelo anímicamente. "Zaira hasta últimamente intentó que su pareja saliera adelante. La decisión la toma ella, después de muchos meses de pelearla. Ella está muy triste, está viviendo un duelo. Estas son palabras literales", reveló la panelista.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

Como si eso fuera poco, Luli Fernández agregó que la modelo no tenía la intención de separarse, sino de tratar de superar los conflictos para seguir juntos. "Ella quería seguir peleándola por sus hijos. Ahí es en donde le surge la cosa de 'me siento culpable, pero no puedo más. No puedo superar la situación y necesito tomar una decisión'", detalló la amiga de la modelo.

Actualmente, la modelo cuenta con el apoyo incondicional de su hermana y juntas se acompañan en este difícil momento que ambas atraviesan tras anunciar sus respectivas separaciones. Por lo pronto se las vio en la noche porteña acompañadas de amigos compartiendo una cena o una salida.

Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Zaira Nara compartió un escueto comunicado confirmando la triste noticia de la separación de Jakob Von Plessen. Luego de varios meses de intentar salir adelante juntos, la separación fue inminente.

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra oportunidad a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que, nos unirán para siempre", escribió Zaira.