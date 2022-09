L-Gante rompió el silencio sobre su relación con Wanda Nara: "Hay engaños"

Los rumores que vinculan a L-Gante con Wanda Nara no dejan de crecer y son los mismos protagonistas los que alimentan las especulaciones a través de lo que comparten en las redes dejando en evidencia cada vez que se reúnen en nuestro país.

En diálogo con "LAM", L-Gante se sinceró sobre el vínculo que lo une a la empresaria. "Con Wanda ni idea, son más especulaciones del mundo digital", aseguró el artista tras recordar que se conocieron en la presentación de la pelea del China Maidana con Yao Cabrera, "Estábamos ubicados en un lugar uno al lado del otro", aclaró.

El vivo de Wanda Nara y L-Gante.

Con respecto a la posibilidad de tener una relación con Wanda, el cantante sentenció: "Cualquiera puede tener pareja si está soltero y tampoco habría que joder y bancarse la pelusa como dice el dicho", de esa forma le habría lanzado una indirecta a su expareja y madre de su hija.

Al ser consultado sobre si le parece atractiva la empresaria, L-Gante fue muy respetuoso y respondió: "No aporto comentarios, hay miles de mujeres, miles de engaños, yo no aporto nada. Obvio que es una mujer famosa, yo también un poco y si nos ven juntos se arma el alboroto".

L-Gante se sinceró sobre su relación con Tamara Báez

L-Gante fue contundente al hablar de Tamara Báez: "Nada por decir por el respeto. No tendría que hacer retruco ni nada de eso porque es la mamá de mi hija y después cuando mi hija crezca no quiero que vea un video mío hablando yo de la mamá. Que haga lo que quiera, si estamos separados ya está aclarado".

"A mí lo único que me molesta, una cosa que quizás sí te llega a tocar es que hablen de mí y de mi relación con mi hija, pero después no me molesta nada. Solo que si la pareja no funciona hay que aclararlo porque sino después piensan que estás siendo infiel", agregó el artista.