Nicole Neumann y Manu Urcera están en plena organización de su boda que promete ser un evento al que asistirían aproximadamente 500 personas. Sin embargo, para la unión civil será algo más privado con el circulo íntimo de los novios.

En "Socios del Espectáculo", Paula Varela confirmó que la fecha de civil ya está fijada. La unión de Nicole Neumann y Manu Urcera se llevará a cabo el 8 de noviembre. Por lo que solo restan 5 meses para el esperado día.

Con respecto al lugar donde se realizará la unión civil, la periodista aseguró que ya está elegido. Se trata nada más y nada menos que de la bodega Malma, ubicada en Neuquén, más precisamente en San Patricio del Chañar.

Dicha bodega es de un amigo íntimo de la familia Urcera, esto deja en evidencia que todo se está organizando cuidando la confidencialidad de los detalles. Algunos periodistas de Neuquén aseguraron que es casi imposible conseguir datos sobre la boda de Nicole y Urcera.

Nicole Neumann homenajeó a Manu Urcera en sus redes

"Un Aniversario más, de cada uno de los que quiero festejar por el resto de nuestras vidas. No había reel donde meter tantas cosas vividas, tantas aventuras, tantos momentos, tanto amor", expresó Nicole dejando en evidencia que hoy cumple un año más junto al pioloto.

"Así nos quiere siempre, juntos y haciéndonos reír! De eso se trata no? Te amo for ever & ever. Feliz Aniversario mi amor!", agregó Nicole Neumann visiblemente enamorada de Manu Urcera. De esta forma, la modelo demostró que nada ni nadie va a opacar el amor que se tienen.