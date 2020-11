Sandra Borghi y su familia ensamblada

Reconoce que después de 20 años de intenso trabajo, en los que nunca paró, la pandemia sacó lo mejor de sí misma. “Me devolvió un tiempo precioso con mis hijos, que había perdido con la vorágine laboral del día a día. Me regaló miles de horas y charlas con ellos, caminatas al aire libre, cosas antes impensadas”, asegura Sandra Borghi (45), para quien esta instancia “también fue demoledora. Conocí historias de vida cercanas en las que el virus atravesó familias y las destruyó. Pero soy una persona muy optimista y trato siempre de encontrar el mensaje más positivo”, explica la periodista y co-conductora de “Nosotros a la Mañana”, el magazine de eltrece que la muestra en su faceta más descontracturada.

“Al principio me costó acomodarme, porque venía con la rigidez de las noticias. Después me di cuenta que me permitía mostrarme más yo, al igual que en mis redes sociales. Y soy más eso que se ve en el magazine que en el noticiero”, detalla Sandra, cuyos días también incluyen la conducción de “Está Pasando”, en las tardes de TN, y “Aire de Noticias”, los domingos y de 9 a 11:00 horas en Radio Mitre. Cuando no trabaja, Borghi se escapa con los suyos a la casa que la familia construyó en Tigre, “su gran refugio”, admite.

“Somos el prototipo de familia moderna y ensamblada. Con mi marido veníamos los dos con historia, nos juntamos y nació Juana (3)”, reconoce la periodista sobre la vida junto a su esposo, Fernando Cassanello (51), quien tiene a Isabella (14) de una relación anterior, al igual que Sandra, mamá de Josefina (13) y Valentín Mac Dougall (10). “Soy una mamá muy presente; sé que falta en la heladera, qué se come a la noche y cuál es el orden de la alimentación de mis hijos para que sea saludable. Sé si se regaron las plantas (risas) y tengo como un control remoto de todo lo que pasa en casa. Soy muy pasional con mis afectos y me entrego al ciento por ciento”, admite Borghi, quien alterna días en el hogar y otros en el trabajo para acompañar a sus hijos en esta etapa de educación a distancia.

“Isabella para mí es una hija más. Ella es muy canchera, se viste muy bien y hasta tengo el código de preguntarle cómo me queda tal ropa y que me asesore porque es muy estética, además de la más deportista de la casa. Al ser la mayor es en la que más me apoyo, porque es muy responsable. Josefina es una nena diez, buena, sensible, pero a la vez muy compañera mía. Nos encanta escaparnos para ir solas a caminar. Un programón porque es muy confidente, piola, además de una excelente alumna. Y Valentín es el nene de mamá, el hombrecito de mi vida, mi eterno bebé. Nació en un momento muy particular, porque llegó a los pocos meses de que me separé del papá. Es un nene muy, muy sensible. Creo que porque algo absorbió de todo eso. De chiquito cuando algo lo afectaba, me decía ¨me da pobrecito¨, hasta para hablar ¡de un tomate cherry que no quería comer!”, se sincera Sandra, emocionada al hablar de sus hijos.

“Y Juana, la más chica, es a loca del hogar, el terremoto de la casa. Tiene un nivel de impunidad…creo que maneja otro código. Siento que en su personalidad es muy parecida a mí, porque es un petardo. Es muy divertida, estamos todos detrás de ella y lo sabe. Es puro amor y risa y llegó para hacernos un poco más felices”, continúa la periodista, quien define como “un amor sano”, a la relación con su esposo. “Estamos juntos desde hace 8 años. Cuando nos conocimos, cada uno llevaba el mismo tiempo separado y eso fue muy simbólico. Pero ninguno pretendía formar nada, aunque, bueno, la vida te sorprende. Con todas nuestras diferencias, él completa un gran parte de lo que no soy. Me enorgullece, llegó para ordenarme y ser mi compañero y nos va bien juntos, aunque pasamos por momentos de terapia de pareja. Tenemos una relación de mucha verdad, nos peleamos como todos pero tratamos de sortear los obstáculos, siempre desde la construcción”, concluye Sandra, feliz con su presente.

Prod Alicia Blanco