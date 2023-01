Hace un tiempo Santiago Maratea y Diego Brancatelli protagonizaron una pelea que comenzó en las redes sociales y se replicó en la televisión. Pero lo que parece que se había calmado porque los protagonistas le dieron un fin, en las últimas horas, el influencer habló con LAM y tuvo picantes comentarios hacia el periodista.

“¿Por qué lo tengo de hijo? Y porque es un idiota. Es fácil pegarle a Branca, él lo sabe. Trabaja de que le peguen. Estaba muy violento yo porque me había traicionado un amigo. Nada que ver”, dijo Maratea cuando le preguntaron por él.

“Y dije 'me descargo con este', que evidentemente quiere que vaya y lo atienda, y yo justo estaba disponible. Fui y lo atendí. Además soy temperamental, aunque busco cambiar eso, pero me indignan muchas cosas. En este caso, me indigna de quién viene”, lanzó Santiago.

Luego agregó: “Todos sabemos de qué trabaja Brancatelli. Venir a bardear mi laburo con lo que es mi laburo, solo por responder a alguien, me parece muy hipócrita de su parte. Entiendo que la gente que no tiene vergüenza hace este tipo de cosas”.

A lo último, Santiago expresó: “En su vida privada y cómo resuelve las cosas es de una manera supermiserable, y cuando sale a la calle va con el dedo y baja línea con un discurso que ni siquiera lo representa. No, para nada. No es alguien muy avispado, no es alguien que vos digas ‘mirá qué referente... Se puso un negocio y fundió. Y donde trabaja como periodista es meramente en los lugares en que repite lo que tiene que repetir. O por un sueldo o porque no le da la personalidad, no sé. Esto no me frena, pero me pone de mal humor. Me enoja y no puedo creer de quién viene”.

EF.